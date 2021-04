Sony Xperia 1 III : 4K 120 Hz, téléobjectif variable et son Dolby Atmos

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Sony a levé le voile sur trois nouveaux smartphones, dont le haut de gamme 2021, le Xperia 1 III. Ce dernier veut être la nouvelle référence en matière d'écran et de photo avec des technologies de pointe. Derrière, Sony a présenté le Xperia 5 III, une version légèrement allégée, et le Xperia 10 III, l'entrée de gamme.

Publicité

Sony emboite le pas aux constructeurs coréens et chinois qui ont tous présenté des smartphones ces dernières semaines. Mais le Xperia 1 III veut se démarquer par sa qualité de fabrication.

Tout savoir sur le Xperia 1 III

Un joli écran

Affichant une dalle au format 21:9, le Sony Xperia 1 III ne se démarque pas par sa diagonale de 6,5 pouces mais par le fait qu'il s'agit du premier écran 4K HDR OLED 120 Hz du marché. Voilà un argument pour les joueurs et les amateurs de vidéos, d'autant que Sony promet une calibration de l’affichage pour livrer aux consommateurs des couleurs très fidèles à la réalité dès la première utilisation. Cette étape permet notamment d'assurer une qualité égale à tous les clients.



Si la fluidité est de mise, tout comme la colorimétrie (merci à la gamme Bravia), les joueurs pourront compter sur un échantillonnage tactile à 240 Hz, idéal pour des temps de réponse supersoniques. Et la face avant n'est pas entachée d'une encoche ou d'un poinçon.



A noter que la dalle est protégée par du Gorilla Glass Victus, comme les iPhone 12, et un verre Gorilla Glass 6 à l’arrière. On trouve également la certification IP68 pour l’étanchéité, et la possibilité d'utiliser le Sony Xperia 1 III en tant qu'écran externe via un câble USB-C/HDMI.



Le Sony Xperia 1 III affiche des dimensions de 165 x 71 x 8,2 mm pour un poids de 186 grammes.



Publicité

Un appareil photo original en zoom

Du coté de la photo, il y a une petite surprise. Si le Xperia 1 III profite évidemment des technologies du partenaire Zeiss avec trois capteurs de 12 mégapixels, on trouve pourtant quatre distances focales.



Outre les classiques grand-angle (24 mm stabilisé) et ultra grand-angle (16 mm), le téléobjectif peut faire varier sa focale de 70 à 105 mm afin de laisser plus de choix lors du zoom. Lui aussi est stabilisé.



En revanche, toujours aucun mode nuit sur les smartphones de Sony qui préfère miser sur ses capteurs Dual-PDAF. Cela conserve des couleurs plus naturelles et un autofocus plus précis selon le nippon.



Mais Sony n'est pas resté les bras croisés. Parmi les nouveautés photos, on trouve le suivi de personnes et d’animaux en temps réel, le mode rafale à 20 images par seconde ou le mode Cinema Pro pour faire des vidéos 4K à 120 fps. Le constructeur en a également profité pour enfin fusionner ses deux apps de prise de vue.

Encore un Snapdragon 888

Pour la partie processeur, le Sony Xperia 1 III suit les autres Android haut de gamme 2021 avec un Snpadragon 888 et 12 Go de RAM. On trouve également 256 Go d’espace de stockage extensible jusqu’à 2 To. Le tout supporte évidemment la 5G.

Publicité

Quant à la batterie, la capacité annoncée est de 4500 mAh. Elle peut se charger à 30 W et retrouver 50% d'autonomie en 30 minutes. La batterie est compatible charge sans fil à 11 W et sans fil inversée à 3 W.



Mais le plus intéressant pour les joueurs sur ce point concerne l'option Low Gamma Riser qui éclaire plus efficacement les zones d’ombre pour distinguer les ennemis qui s’y cachent. Idem pour le son avec une emphase spécifique aux jeux.

Du son Dolby Atmos

La partie son justement a été également soignée. Si on compte une prise jack 3,5 mm qui plaira aux audiophiles, le Xperia 1 III intègre aussi sur une compatibilité Dolby Atmos sur ses haut-parleurs stéréo (comme chez Apple depuis les iPhone 11), ainsi qu'une certification Hi-Res audio en filaire et sans fil.



Pour les clients Tidal, Sony annonce même un son « 360 Spatial Sound ». On imagine que ce sera le même principe que Spatial Audio d'Apple.

Le Xperia 5 III

En plus du Xperia 1 III, Sony a dévoilé un Xperia 5 III. Si il partage une grande partie de la fiche technique, le 5 III se distingue par son gabarit (157 x 68 x 8,2 mm pour 168 grammes), son écran OLED de 6,1 pouces de définition Full HD+ (toujours en 120 Hz), de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. C'est donc une version à peine réduite mais plus compacte.

Le Xperia 10 III

On notera également l'annonce d'un troisième modèle, le Xperia 10 III qui se place en-dessous avec moins de technologies et qui mise sur la charge rapide et l'étanchéité.

Date et prix

Sony France n'a pas encore donné les dates et les prix des Xperia 1 III et Xperia 5 III. On parle de l'été 2021 avec deux coloris. Le Xperia 1 III en noir ou gris et le Xperia 5 III en noir ou vert. L'ensemble tournera sous Android 11 avec la surcouche japonaise.