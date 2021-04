Les couleurs de l'invitation au keynote Spring Loaded ont parlé

Alors qu'Apple a en grande partie arrêté de donner des indices dans ses images d'annonces de keynote, un leaker affirme que les couleurs exposées dans l'invitation "Spring Loaded" de cette semaine pourraient faire allusion à de futurs produits.



Des indices sur les annonces à venir chez Apple

Dans un tweet, le leaker L0vetodream a présenté ses hypothèses à propos de l'invitation "Spring Loaded" d'Apple, découpant le dessin stylisé de la pomme en segments distincts. Il a ainsi formé le mot "iPad" qui confirme que l'évènement sera en grande partie consacré aux nouvelles tablettes.

On s'attend à ce qu'Apple lance un iPad Pro 2021 avec un mini écran LED et un iPad Mini 6 légèrement amélioré. D'autres indices évoquent le début tant attendu des dispositifs de suivi AirTags. Ces traqueurs seraient cachés dans le teaser AR d'Apple qui a visible sur la page de l'annonce, comme nous vous le disions mardi. On y aperçoit une bobine colorée qui passe du jaune au rouge au violet et, enfin, au bleu.





Dans un tweet de suivi, L0vetodream suggère que les couleurs ne concernent pas simplement un produit, mais font plutôt allusion à "beaucoup de choses".



Selon la rumeur, Apple lancerait prochainement une nouvelle collection de coques pour iPhone 12 aux couleurs printanières, dont certaines seraient également représentées dans l'illustration de l'invitation. En plus des coques pour iPhone, Apple sort généralement des bracelets Apple Watch de couleurs similaires. Par exemple, le rafraîchissement du printemps de l'année dernière a vu le lancement d'accessoires pour iPhone, iPad et Apple Watch.



Mais au-delà de ces accessoires, on attend surtout des nouveaux AirPods 3, un iMac M1 et des MacBook Pro 14 et 16 pouces M1. A moins qu'Apple ne les garde sous le coude pour plus tard, comme par exemple la WWDC 2021 qui est généralement propice aux annonces "Mac".



iPhoneSoft couvrira en direct l'événement d'Apple le mardi 20 avril à 19h00, heure de Paris via la page keynote dédiée.