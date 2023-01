Voici les couleurs officielles des Galaxy S23 avant le keynote

Si il ne fait plus aucun doute que la série "Galaxy S23" de Samsung sera dévoilée pour la première fois lors du prochain événement Galaxy Unpacked le 1er février, nous avons déjà une idée plus que précise de ce à quoi l'appareil ressemblera. Les rendus publiés par WinFuture révèlent à la fois le design et les options de couleur disponibles pour le modèle de base du Galaxy S23.

Les coloris du Galaxy S23

Les quatre options de couleur sont répertoriées comme suit : Phantom Black (noir), Botanic Green (vert), Mystic Lilac (mauve) et Cotton Flower (blanc cassé).

Selon notre confrère, il s'agit d'images marketing officielles de Samsung, et non de rendus de fans basés sur des modèles précédents ou des prédictions de design. Si vous souhaitez avoir un meilleur aperçu du nouveau téléphone, WinFuture propose d'autres images dans son rapport.



Si cela se confirme, il s'agit d'une confirmation que le Galaxy S23 se débarrassera de la bosse de caméra à l'arrière. Par rapport au Galaxy S22, les trois capteurs du téléphone dépassent individuellement de l'arrière du boîtier, et non plus englobés dans un élément noir. Le châssis du S23 semble être la combinaison familière de cadre métallique et de faces en verre que l'on connaît chez Apple ou même sur les anciens modèles Samsung.

Il n'y a toujours pas de confirmation concernant la fiche technique du S23, mais il est presque certain qu'il sera équipé d'un nouvel écran OLED plus lumineux, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'un capteur photo amélioré (jusqu'à 200 mp) et de quelques ajustements mineurs. Si vous attendiez la révolution, passez votre chemin.