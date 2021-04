L'émeute à l'usine d'iPhone de Wistron a fait changer les choses

Julien Russo

Il y a quelques mois, le sous-traitant Wistron a été sous le feu des projecteurs après une émeute provoquée par des salariés mécontents. Des centaines de personnes avaient assemblé des iPhone sans être rémunérées, cela avait causé de la frustration et de l'énervement. On se souvient avoir vu des vidéos d'employés qui cassaient tout et qui hurlaient dans les locaux. Cette situation, Apple l'a dénoncée dans une enquête qui a révélé que Wistron avait bien enfreint les lois du travail en Inde !

Une réorganisation complète chez Wistron

Quand Apple travaille avec un nouveau partenaire, le géant californien étudie minutieusement les moindres faits et gestes en interne pour savoir comment les salariés sont traités et si les conditions de travail sont respectées. Au premier abord, Wistron représentait l'excellence de l'entreprise qui assemble des produits électroniques, c'est en partie pour cela que le géant californien a accepté de produire des iPhone avec Wistron en Inde.

Malgré les vérifications régulières d'Apple au cours de l'année, la firme ne peut pas toujours surveiller ce qui se passe en interne chez ses partenaires et parfois, c'est loin d'être aussi parfait que les premiers mois après la signature du contrat !



L'année dernière, une émeute a éclaté dans une usine de Wistron en Inde. La cause a été salariale, puisque les employés n'avaient pas été rémunérés comme prévu, ce qui a fait monter la pression, surtout quand on connait le faible salaire et le nombre d'heures qu'ils doivent effectuer quotidiennement !

Un groupe de plusieurs centaines d'employés ont décidé de se faire entendre en cassant le mobilier et les vitres dans les locaux de l'usine.

Cette affaire a fait grand bruit puisqu'elle a été relayée dans les médias du monde entier et c'est rapidement remonté jusqu'à l'Apple Park.



Apple n'est pas le genre d'entreprise à être insensible aux mauvaises conditions de travail, c'est pour cela que la firme a pris ses responsabilités et a lancé une grande enquête qui a déterminé au bout de quelques semaines que plusieurs violations du droit du travail avaient eu lieu.

Selon le dernier rapport de Reuters, beaucoup de choses ont changé en interne de l'usine Wistron où l'émeute a eu lieu en décembre 2020 !

Apple a utilisé la force pour bousculer le fonctionnement et provoquer un changement massif dans l'organisation, on imagine que Wistron a vite plié aux exigences du géant californien, surtout quand on sait le chiffre d'affaires généré grâce aux assemblages d'iPhone...

Plusieurs mesures ont été prises pour s'assurer que la reprise du travail s'effectue en règle sans toutes les violations qui ont été constatées dans l'enquête d'Apple.



L'ancien chef des opérations a été rétrogradé à un poste moins rémunéré et où il aura moins de responsabilités. L'ancien directeur général des activités de Wistron en Inde a lui aussi été transféré à un autre poste, il s'occupe désormais du développement des affaires de Wistron.

Plusieurs changements dans les locaux ont été réalisés, probablement pour améliorer le confort des salariés au travail, Reuters n'entre pas dans les détails à ce sujet.

Le partenaire d'Apple a déclaré aux investisseurs et à ses clients avoir appris de ses erreurs avec l'émeute et repartir sur de bonnes bases dès maintenant.