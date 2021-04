Twitter se penche plus sérieusement sur ses choix algorithmiques

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Au vu des millions où même des milliards que Twitter gagne chaque année, il se doute bien de l'impact que sa plateforme procure à des millions de personnes à travers le monde. C'est pour cela que la firme annonce aujourd'hui qu'elle souhaite améliorer certains points jugés néfastes pour ses utilisateurs.

Twitter veut du changement pour son algorithme

Nous sommes tous au courant, chaque réseau social possède ses propres règles et ses propres choix en matière d'algorithmes. Certains ne font pas trop parler d'eux et d'autres sont souvent critiqués comme celui de Twitter. Pour rappel, l'algorithme va déterminer ce qu'il affiche le plus souvent sur votre compte pour que vous tombiez dessus.



Parmi les critiques, on note par exemple le fait que si vous lancez un sujet qui fait "polémique" et qui suscite de l'intérêt, il y a de fortes chances pour que les commentaires négatifs se retrouvent plus facilement sous vos yeux au détriment de ceux qui sont positifs. Le problème avec ce genre de choses, c'est quand cet algorithme opère de la même façon sur des sujets beaucoup plus graves et qu'il entraîne et accroît les tweets sexistes, racistes...

Twitter semble en avoir conscience car il annonce aujourd'hui le programme "Responsible Machine Learning Initiative" qui indique qu'ils vont réfléchir et améliorer ce système algorithmique après des dizaines de polémiques à son sujet. À voir si nous verrons les effets positifs dans les mois à venir.

Nous menons des analyses et des études approfondies pour évaluer l'existence de préjudices potentiels dans les algorithmes que nous utilisons.



Lorsque Twitter utilise le ML, cela peut avoir un impact sur des centaines de millions de Tweets par jour et parfois, la façon dont un système a été conçu pour aider pourrait commencer à se comporter différemment de ce qui était prévu. Ces changements subtils peuvent alors commencer à avoir un impact sur les utilisateurs de Twitter et nous voulons nous assurer que nous étudions ces changements et que nous les utilisons pour créer un meilleur produit. »

Pour comprendre plus précisément ce que Twitter veut améliorer, voici les trois grandes lignes du projet :

Une analyse des préjugés sexistes et raciaux de l'algorithme.

Une évaluation de l'équité des recommandations de la chronologie du foyer dans les sous-groupes raciaux.

Une analyse des recommandations de contenu pour différentes idéologies politiques dans sept pays.

