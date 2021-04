Apple Music est plus généreux que Spotify pour la rémunération des artistes

Il y a 4 heures

Julien Russo

1



Le streaming a révolutionné notre façon d'écouter de la musique, grâce à un abonnement à moins de 10€ par mois, nous avons accès à des millions de musiques et des playlists personnalisées. Si c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, les grands perdants sont les artistes qui étaient bien mieux rémunérés à l'époque où on achetait des singles et albums sur iTunes.

Apple est généreux sur la rémunération des artistes

Dans une lettre envoyée aux artistes présents dans le catalogue d'Apple Music, la firme de Cupertino a mentionné le fait que son service de streaming est celui qui rémunère le mieux les artistes.

En effet, à chaque fois que vous écoutez une musique, Apple verse 1 centime à la maison de disque, si cela peut paraître peu, chez les concurrents on est parfois largement inférieur à cette somme...

Dans la lettre interceptée par le Wall Street Journal, Apple explique :

Alors que la discussion sur les redevances de streaming se poursuit, nous pensons qu'il est important de partager nos valeurs. Nous croyons qu'il faut payer à chaque créateur le même tarif, qu'une pièce a une valeur et que les créateurs ne devraient jamais avoir à payer [pour la promotion de la musique].

Le géant californien explique reverser aux maisons de disques 52% des revenus générés par les abonnements payants d'Apple Music !

Du côté de Spotify on retrouve à peu près cette même répartition des revenus, on compte environ 50% à 53% du chiffre d'affaires qui part vers les maisons de disques. À prendre en compte que la firme suédoise a un avantage et un inconvénient : le point fort est qu'il y a plus d'abonnés que chez Apple Music (345 millions d'utilisateurs) et le point faible, c'est que dans ce chiffre, il y en a beaucoup qui profitent du catalogue gratuitement avec de la publicité. Automatiquement, qui dit beaucoup d'abonnés gratuits dit forcément des revenus plus faibles.

Dans le passé, la rémunération des artistes présents sur les services de streaming a souvent été une source de débat, puisque si les artistes les plus connus sont souvent les mieux rémunérés, les artistes moins populaires reçoivent le plus souvent des sommes ridicules tous les mois.

Apple a toujours adopté une démarche d'une rémunération équitable en versant la même somme d'argent sans faire de distinction entre les artistes. Cependant, 1 centime par écoute reste faible et bien loin des revenus générés quand un utilisateur achète de la musique sur iTunes.



Elena Segal la directrice mondiale de Music Publishing d'Apple Music a déclaré : "Les créateurs devraient être payés pour leur travail. De notre point de vue, le plus important est d'avoir un écosystème créatif, global, sain et durable à long terme."

Cette déclaration fait suite à une récente enquête lancée au Royaume-Uni par le ministère britannique de la Culture, des Médias et des Sports. Celui-ci a exprimé son inquiétude sur la rémunération des artistes, qui pour la plupart se décrivent dans un bras de fer avec les géants du streaming pour de meilleurs revenus.