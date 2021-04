Apple TV+ annonce le documentaire Phatom sur les baleines à bosse

Apple a annoncé avoir acheté les droits de «Fathom», un documentaire qui suit deux scientifiques alors qu'ils tentent de communiquer avec les baleines à bosse et de percer le mystère de leur chant si particulier.

"Fathom" présente le Dr Ellen Garland et le Dr Michelle Fournet, qui étudient les chants de baleines à bosse et la communication sociale.

Réalisé et photographié par Drew Xanthopoulos, «Fathom» est produit par Sandbox Films, Impact Partners, Walking Upstream Pictures, Back Allie Entertainment et Hidden Candy.

Alors qu'ils se lancent dans des voyages de recherche parallèles de part et d'autre du monde, ils cherchent à mieux comprendre la culture et la communication des baleines. Le film documentaire révèle de manière unique un engagement et un respect profonds envers le processus scientifique et le besoin humain universel de chercher des réponses sur le monde qui nous entoure. Des hypothèses aux expériences révolutionnaires sur le terrain, "Fathom" met en valeur la passion, la curiosité, la collaboration, la persévérance et le travail nécessaires aux scientifiques de premier plan pour faire des découvertes scientifiques.

"Fathom" devrait être diffusé en première sur Apple TV+ le vendredi 25 juin, et il rejoint plusieurs autres documentaires axés sur la nature sur le service de streaming d'Apple tels que "Tiny World", "The Year Earth Changed", "Fireball", "The Elephant" Queen, "Earth at Night in Color", et plus encore.



