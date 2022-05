Apple TV+ annonce la saison 2 de la série documentaire "Home" avec un trailer

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple TV+ a annoncé la deuxième saison de la série documentaire sur le design intérieur "Home", nominée aux Emmy Awards, dont le lancement est prévu pour le vendredi 17 juin. La nouvelle bande-annonce de la saison 2 révèle des maisons en France, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, en Indonésie, en Australie, au Mexique, en Islande, etc.

Une deuxième saison arrive pour Home

Apple TV+ a donc renouvelé sa série documentaire "Home" qui était initialement sortie en avril 2020. À cette occasion, Apple a diffusé la bande-annonce de la deuxième saison de la série nommée aux Emmy Awards, qui présente de nouvelles destinations et offre aux téléspectateurs un regard inédit sur les maisons les plus innovantes du monde.

Chaque épisode de la deuxième saison de "Home" dévoile les limites de l'imagination des visionnaires qui ont osé rêver et construire des maisons dans le monde entier, notamment aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, en Indonésie, en Australie, au Mexique et en Islande. À travers ces histoires uniques des propriétaires, leur intention profonde et leur vision unique sont dévoilées dans les maisons remarquables qu'ils ont créées, laissant un impact indélébile sur ceux qui les entourent.

Voici ce qui vous attend dans les épisodes de la saison 2 :

France : Maison Hourré

Mexico City : Casa de Carla y Pedro

Afrique du Sud : Maison de la Grande Arche

Islande : L'usine de béton

Long Island : Sag Harbor

Amsterdam : Three Generation House

Australie : Longhouse

Indonésie : Guha

Barcelone : Bene's House

Ghana : Inno-Native House

"Home est produite pour Apple par A24 et est produite par Matthew Weaver, Kim Rozenfeld, Ian Orefice, Alyse Walsh, Collin Orcutt, Ben Cotner, Emily Q. Osborne et Sarba Das. Voici le trailer vidéo :

Apple TV+ propose des séries dramatiques et comiques, des longs métrages, des documentaires, ainsi que des divertissements pour les enfants et la famille, et peut être regardé sur tous vos écrans préférés. Après son lancement le 1er novembre 2019, Apple TV+ est devenu le premier service de streaming entièrement original à être lancé dans le monde entier, et a diffusé en avant-première plus de succès originaux et reçu plus de récompenses plus rapidement que tout autre service de streaming à ses débuts. À ce jour, les films, documentaires et séries Apple Original ont été récompensés par plus de 244 victoires et plus de 961 nominations à des prix, et ce n'est pas fini, y compris le gagnant de l'Oscar du meilleur film de cette année, "CODA".