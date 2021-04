Sorties jeux : Northgard, DISGAEA RPG, Cards! – MonkeyBox 2

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Northgard, DISGAEA RPG, Cards! – MonkeyBox 2.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

The Walking Dead: Survivors (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.2.4, 1,2 Go, iOS 10.0, Galaxy Play Technology Limited) Avez-vous ce qu'il faut pour non seulement survivre, mais aussi prospérer dans un monde grouillant de Wanderers? Découvrez le monde de The Walking Dead en croisant des personnages de bandes dessinées emblématiques tels que Rick, Michonne, Negan, Ezekiel et Glenn. Combattez des hordes de Wanderers et combattez pour les vivants. Visitez les endroits préférés des fans tout en explorant le vaste univers de The Walking Dead.



Construisez une colonie, défendez ses murs, construisez vos défenses, rassemblez des fournitures, recrutez plus de survivants, formez des alliances, entraînez votre armée, développez votre réputation de chef, combattez d'autres joueurs et surtout ... SURVIVEZ! Télécharger le jeu gratuit The Walking Dead: Survivors





Vortexika (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.0.50, 82 Mo, iOS 11.0, Ernest Szoka) Évitez les obstacles entrants tout en tirant sur les ennemis et les astéroïdes dans ce jeu de tir spatial.



Ramassez des armures, des munitions et des V bucks pour améliorer votre vaisseau et grimper à travers 100 niveaux de combat spatial insensé. Défiez vos amis pour obtenir le meilleur score dans les classements. Télécharger le jeu gratuit Vortexika





Tiny Room Story: Town Mystery (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 578 Mo, iOS 10.0, Vasily Povalyaev) Vous êtes un détective privé. Après avoir reçu une lettre de votre père demandant de l'aide, vous vous rendez dans la petite ville de Redcliff.

La ville est complètement vide. Où sont passés tous les habitants? Qu'est-il arrivé à ton père?

C'est ce que vous devez découvrir. Explorez la ville, trouvez des indices, résolvez des énigmes, ouvrez des serrures pour faire avancer votre enquête. Le jeu est un mélange d'escape game et de quêtes classiques. Télécharger le jeu gratuit Tiny Room Story: Town Mystery





The Swingers Guide (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.09, 52 Mo, iOS 11.0, Wonderfull Ltd) The Swingers' Guide est un hommage hilarant et stimulant aux jeux de plates-formes classiques tels que Jet Set Willy, Manic Miner et autres !



Le jeu propose plus de 70 salles remplies de dangers, d'innombrables passages secrets et zones cachées, une histoire sinueuse et sinueuse, de nombreux jeux de mots et une musique atmosphérique qui réagit à votre gameplay. Télécharger le jeu gratuit The Swingers Guide





SMASH LEGENDS (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.5, 559 Mo, iOS 9.0, LINE Games) Si vous aviez raté notre présentation de Smash Legends, il s'agit de batailles effrénées de trois minutes où il faut pousser ses adversaires hors de l'arène, à la manière de Smash Bros. Pour divertir les joueurs et pimenter le jeu, Smash Legends propose plusieurs modes PvP, y compris le mode capture 3v3 appelé Dominion, un mode Battle Royale à huit joueurs, un mode duel direct, ainsi que trois autres variantes.



Il y a actuellement neufs combattants - ou légendes - au choix. Inspirés des contes de fées, ils nous rappellent un certain Kingdom Hearts, mais à la sauce Smash Bros ou Brawl Stars.







Télécharger le jeu gratuit SMASH LEGENDS





Puzzle Combat: Match-3 RPG (Jeu, Casse-tête / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v31.1.0, 255 Mo, iOS 10.0, Small Giant Games) Affrontez des vagues infinies d'ennemis dans ce RPG de réflexion au rythme rapide ! Seules les bonnes actions garantiront votre survie. Utilisez votre intelligence pour terminer des niveaux avant l'attaque des zombies.



Formez votre effectif de héros en choisissant parmi des centaines de personnages exceptionnels. Équipez vos héros avec des armes uniques à améliorer, combattez des adversaires en JcJ, des boss et des alliances rivales dans ce RPG narratif.



Entrez dans le monde de PUZZLE COMBAT et découvrez ces fonctionnalités captivantes :



Collectionnez et améliorez des héros comme des combattants, guerriers, droïdes, zombies et bien plus. Invoquez des centaines de héros uniques, avec de nouveaux venus tous les mois ! Télécharger le jeu gratuit Puzzle Combat: Match-3 RPG





Pong AR (Jeu, Action / Sports, iPhone, v1, 1 Mo, iOS 14.0, An Trinh) Jouez à Pong avec votre visage! (iPhone X et versions ultérieures, iPad Pro de 3e génération et versions ultérieures)



Votre visage est utilisé pour contrôler votre pagaie en regardant à gauche et à droite. Le concept du jeu ? On le connait, puisqu'on parle du très célèbre Pong, inspiré du tennis de table avec vue de dessus. Télécharger le jeu gratuit Pong AR





Idle Farmyard (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 216 Mo, iOS 10.0, Hypertonic Games Ltd) Comment géreriez-vous un empire agricole millionnaire? Automatisez le succès de votre ferme! Participez à l'action!



Gérez votre or et automatisez le succès de votre ferme dans ce nouveau jeu "idle" incroyable! Découvrez la meilleure stratégie pour automatiser la productivité de votre ferme! Il y a tellement de façons différentes de gérer votre or, et tout dépend de vous.



Un jeu de simulation qui ne vous demandera que quelques minutes de votre temps chaque jour ! Télécharger le jeu gratuit Idle Farmyard





DISGAEA RPG (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.254, 2,1 Go, iOS 9.0, Boltrend Games) Le Netherworld, un endroit plus profond que l'océan le plus profond et plus sombre que la grotte la plus sombre. C'est un monde chaotique gouverné par des démons, des monstres et des Overlords. Personne ne sait vraiment où le trouver. Mais maintenant, cet endroit sombre s'ouvrira à tous les joueurs. Entrez dans le Netherworld, essayez d'élever le plus fort Overlord dans une aventure étrange mais passionnante.



Pour cette nouvelle aventure, vous retrouverez des protagonistes connus de la série comme Laharl, Flonne, Etna, Adell, Mao, Valvatorez et Killia. Toujours soignée, la saga ne déroge pas à la règle ici avec un scénario profond et des musiques originales magnifiques qui collent à l'histoire et à l'humeur de vos héros.



Mais comme dans tout bon JRPG, le plus intéressant réside dans le système de combat au tour par tour. Il faut monter une équipe cohérente pour se défendre convenablement et utiliser des options «Team Attack», «Tower» et «Throw» qui rendent le jeu vraiment stratégique et parfois hilarant.



Télécharger le jeu gratuit DISGAEA RPG





Colony Battle (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.2, 264 Mo, iOS 11.0, Jason Levine) Dans Colony Battle, pensez comme un "esprit-ruche" et prenez le commandement de vos colonies de fourmis pour vaincre vos ennemis dans ce jeu de stratégie en temps réel. 40 niveaux de maîtrise du cerveau fabriqués à la main!

Capacités spéciales à découvrir et à utiliser!

Éditeur de niveau pour créer vos propres niveaux et partager avec vos amis! Télécharger le jeu gratuit Colony Battle





Chaser Tracer (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 216 Mo, iOS 11.0, Adki Works, LLC) Chaser Tracer est un jeu de course totalement dingue imbibé de néon jusqu'à l'arrivée, qui s'inspire des années 80! Battez le Chaser et désactivez le dispositif de destruction du monde. Pouvez-vous devenir le Tracer tant attendu et sauver le monde? Une bande-son de synthwave puissante.

Des arrière-plans et des sons inspirés des années 80.

Monde généré de manière procédurale pour une rejouabilité lointaine.

Des power-ups Mondo pour aider les joueurs à dépasser des niveaux épouvantables. Télécharger le jeu gratuit Chaser Tracer





Nouveaux jeux payants iOS :

Say No! More (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.2, 891 Mo, iOS 13.0, Thunderful Publishing AB) Une expérience inédite qui nous vient tout droit des génies de Studio Fizbin. Dans un monde où chacun s'accommode du statu quo consistant à dire « OUI », crée ton propre personnage et glisse-toi dans un rôle de stagiaire, en mission pour sauver le monde grâce au pouvoir positif du « NON ! ». Grâce à cette puissance nouvelle, rien ne pourra faire face à tes dénégations hurlées en réponse aux absurdes demandes qui te sont faites.



À l’aide de contrôles simples conçus pour rendre le jeu accessible, lance-toi dans la vie active en suivant cette route toute tracée dans des bureaux. Tu pourras non seulement crier « NON ! » dans la langue de ton choix, mais aussi le décliner en fonction de tes sentiments pour envoyer valdinguer ceux qui te barrent le chemin. Télécharger Say No! More à 6,99 €





Northgard (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2, 840 Mo, iOS 13.1, Playdigious) Northgard est un jeu de stratégie basé sur la méthodologie nordique, dans lequel vous contrôlez un clan de Vikings combattant pour régner sur un mystérieux nouveau continent.



Après plusieurs années d’exploration acharnée, de courageux Vikings ont découvert une nouvelle terre regorgeant de mystères, de dangers et de richesses : NORTHGARD.



Les plus braves de ces hommes du Nord ont mis les voiles vers ces nouveaux rivages dans un esprit d’exploration et de conquête glorieuse, déterminés à faire entrer leur clan dans l’histoire par la guerre, le commerce et l’adoration des Dieux.



Mais pour cela, il devront survivre aux redoutables loups et guerriers morts-vivants qui arpentent le continent, s’allier avec (ou terrasser) les géants et endurer les hivers... Télécharger Northgard à 8,99 €





HIX (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 68 Mo, iOS 11.0, GAMEDIA B.V.) Aidez Hix à restaurer ses îles dans ce charmant jeu de puzzle!



Préparez-vous à rencontrer les frères divins Hix et Dix! Normalement, ce sont les meilleurs amis, mais quelque chose a tourné le diable Dix contre son frère aîné. Maintenant, il déchire les routes et les rivières partout où il va, faisant un désordre de toutes les belles îles créées par Hix. Qu'est-ce qui aurait pu entrer en lui?



En tant que Hix, c'est à vous de visiter toutes vos îles et de régler les choses. Échangez les tuiles de terrain pour vous assurer que toutes les routes mènent là où elles menaient autrefois et que les habitants de votre monde puissent à nouveau vaquer à leurs occupations. En cours de route, vous pourrez également récupérer certains de vos biens les plus précieux avec lesquels votre frère a réussi à s'enfuir. Télécharger HIX à 4,49 €





Faily Brakes Classic (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.3, 86 Mo, iOS 10.0, Spunge Games Pty Ltd) Alors qu'il roule paisiblement en montagne, les freins du grand amateur de voitures Phil Faily lâchent soudainement et celui-ci se retrouve au bord d'une falaise escarpée.



Dans ce jeu de conduite, vous devez manœuvrer sans fin sur un dangereux terrain montagneux et esquiver des arbres, des rochers, d'autres véhicules et même des trains, ce qui ne manquera pas de provoquer de drôles de coups manqués et des accidents désopilants... Télécharger Faily Brakes Classic à 2,29 €





Cards! – MonkeyBox 2 (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.2, 101 Mo, iOS 13.2, TheCodingMonkeys) "Forêts luxuriantes, océans sauvages et grottes hurlantes.

Montgolfières, chats et déserts mortels.

Frayez-vous un chemin à travers un monde dangereux.

Votre destin réside dans un jeu de cartes."



Cards est une aventure avec des puzzles axés sur l'histoire qui utilise un jeu de cartes pour décrire son récit, et qui promet d'être simple à maîtriser grâce aux commandes mobiles intuitives, qui se composeront d'une série de balayages et de taps.

Télécharger Cards! – MonkeyBox 2 à 3,49 €