Dragou : un projet d'application mobile de sport par trois étudiants français

Il y a 7 heures

Corentin Ruffin

On le sait, l'App Store regorge de plus en plus d'applications mobiles d'année en année, rendant la possibilité de se faire connaître très minime, sauf si vous possédez un budget de communication colossal ou que votre idée soit la cible d'un buzz. Avec cet article, notre but est de mettre en avant un petit projet qui souhaite devenir grand, mis en place par trois étudiants français, plus particulièrement du Grand Est.

Tristan Riquet, Maxime Lallo et Arthur Comisso, tous trois détenteurs d'une licence en activité physique adaptée (STAPS) travaillent depuis 2020 à l'arrivée d'une nouvelle application sportive du nom de Dragou. Cette dernière a pour vocation d'initier Madame et Monsieur Tout le monde a l'activité physique grâce à des vidéos d'exercices réalisées par des professionnels.



Aujourd'hui, si l'application n'existe pas encore, la petite équipe recherche ses derniers fonds pour pouvoir conclure le développement de cette dernière au travers d'un crowdfunding. Voici la présentation de Dragou :

Dragou : du sport, des conseils et des infos

Vous allez certainement demander ce que cette application aura de plus que ses nombreux concurrents sur l'App Store : tout simplement, l'accès aux exercices et aux programmes sera gratuit. Ainsi, pas besoin de payer pour avoir accès aux vidéos de démonstration, puisque ces dernières seront disponibles pour tout le monde.



Ce n'est pas tout : Dragou promet également des quizz et des conseils pour appréhender les douleurs liées aux exercices, mais également pour en savoir plus sur les maladies à affection de longue durée et pathologies chroniques comme le diabète, l'obésité ou encore la lombalgie.



Les utilisateurs de l'application auront également accès à un répertoire qui vous permettra d'entrer en contact avec un professionnel de l'activité physique autour de vous, en commençant par le Grand Est avant de s'attaquer à toute la France.

Bien que le projet ait été soutenu par divers organismes locaux, les créateurs de Dragou organisent aujourd'hui un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank pour un objectif de 2000€, allant jusqu'à 4000€.



Si vous souhaitez donc aider la jeune équipe derrière ce beau projet, vous pouvez vous rendre à cette adresse pour participer à la concrétisation du projet, en échange de divers goodies et récompenses.