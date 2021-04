PAYDAY: Crime War : le projet ressuscite pour une sortie en 2022

Annoncé sur mobile en 2015, le jeu PAYDAY: Crime War devait voir le jour en 2016, sans suite... Des reports, peu de communication, mais au final, une arrivée en octobre dernier. Seulement, et ce malgré de bons retours, le jeu sera retiré de l’App Store le 16 décembre 2019 après quelques mois en soft-launch. Aujourd'hui, il semblerait que PAYDAY: Crime War s'apprête à revenir sur nos petits écrans grâce à ce partenariat avec le studio PopReach. Le calendrier précise qu'une version bêta devrait voir le jour fin 2021 avant une sortie mondiale prévue pour le premier semestre 2022.

La franchise PAYDAY est appréciée par la communauté des joueurs, ayant rencontré des succès lors des sorties de jeux vidéo. En 2017, nous apprenions l'arrivée d'un jeu mobile du nom de PAYDAY: Crime War, se basant ainsi sur le célèbre univers. Hélas, le titre multi-joueurs sorti en soft-launch en 2019 et qui mettait en avant des matchs en 4 contre 4 a alors connu des difficultés, avant de voir son studio jeté l'éponge pour finalement fermer les serveurs la même année. La belle nouvelle du jour, c'est que le projet semble renaitre de ses cendres puisque la société mère de Payday, Starbreeze, a annoncé avoir conclu un accord avec le développeur de jeux mobiles PopReach afin de reprendre le projet.

