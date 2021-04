Razer Kishi : notre test de la manette made for iPhone

Guillaume Gabriel

D'année en année, les appareils d'Apple gagnent en confort sur le secteur des jeux vidéo, notamment grâce à une récente ouverture d'esprit de la part de la Pomme qui autorise désormais plus d'accessoires. Ainsi, les iPhone peuvent communiquer avec les manettes PlayStation et Xbox, mais également avec d’autres marques.

Parmi eux, un certain Razer profite de la popularité auprès des joueurs sur iOS pour commercialiser plusieurs gadgets plutôt pratiques, dont notamment la Kishi. Cette dernière permet de transformer son téléphone en une sorte de Nintendo Switch avec un accessoire "made for iPhone".



Nous avons eu la chance de pouvoir essayer la Kishi durant plusieurs jours, et voici notre verdict :

Razer Kishi : un confort plus que bienvenu pour iPhone

Étant un grand amateur de jeux sur iOS depuis des années, je me suis décidé à passer le cap de l'achat d'un accessoire pour améliorer l'expérience quelques semaines en arrière. En épluchant les diverses manettes se greffant à l'iPhone, je suis tombé sur le Kishi de Razer, qui écope d'excellents retours de la part des consommateurs. Et, évidemment, nous avions présenté la Kishi à sa sortie l’an dernier.



Quelques jours plus tard, me voilà avec le précieux entre les mains pour pouvoir effectuer le tour du propriétaire et pouvoir vous donner mon avis sur l'accessoire. Certains retours d'utilisateurs évoquent une armature en plastique qui ne rassure pas d'un point de vue solidité. Point de vue que je ne partage pas vraiment, notamment grâce aux renforcements qui, sauf si on lui saute dessus, devrait offrir une certaine durée de vie.



Côté connexion avec l'appareil, bien sûr, on retrouve une prise Lightning qui se greffe à l'appareil, tandis qu'un bandeau élastique permet de s'adapter à la taille de votre iPhone. Bien sûr, on parle d'un accessoire MFI et pourra donc être utilisé uniquement au sein des jeux compatibles avec la norme, donc un catalogue plutôt conséquent, surtout du côté d'Apple Arcade. Pour Android, c’est une version microUSB.

Razer a opté pour une connexion Lightning afin d'offrir une expérience de jeu fluide, réduisant la latence par rapport au Bluetooth, tout en profitant de la batterie de l'iPhone pour fonctionner. La prise en main est vraiment bonne, les deux morceaux de manette étant plaisants à manier tout comme les touches, qui offrent un ressenti agréable, même si on est encore loin d'approcher des manettes dernières génération comme la Dualsense. Le surplus de contrôle n’est pas de refus sur un Call Of Duty Mobile, ni sur les jeux de course ou encore un bon vieux FIFA. Les joysticks physiques améliorent grandement l’expérience grâce une précision inatteignable avec les touches virtuels sur écran tactile.



Le fait de n’avoir qu’un seul appareil en main au final est vraiment le gros plus de cette Kishi, une idée qu’on aurait aimé être creusée par Apple pour franchir un palier auprès des joueuses et des joueurs mobiles.



Une fois notre session gaming terminée, la manette peut se remettre dans une position compacte, parfaite pour se glisser dans un sac.

Notre avis sur "Kishi" ( Razer )

La note 4,5 / 5

Si on regrette toujours autant l'incompatibilité avec tous les jeux de l'App Store, faute à l’absence d’obligation pour les développeurs d'apporter une liaison avec la norme MFI, on tient là une manette très réussie dans l'ensemble, que ce soit pour son côté pratique, son confort, mais également les différents boutons et joysticks disponibles. Et la plupart des grands jeux sont compatibles, y compris tout le catalogue Apple Arcade.



Cette Razer Kishi s'adresse donc aux joueurs cherchant à améliorer l'expérience de jeu en transformant l'iPhone en une sorte de Nintendo Switch. Une fois en main, il faut bien avouer que c'est fluide, que les touches sont réactives et intuitives.



Si vous êtes intéressés, la manette de Razer est disponible au prix de 109,99€ en version iOS. Le prix assez élevé est le seul point noir de l’accessoire.



Personnellement, je m'en vais refaire l'excellent jeu d’aventure qui a longtemps été la tête de gondole d’Apple Arcade, Oceanhorn 2 !