Apple Event du 20 avril : où le regarder et à quelle heure ?

Nous sommes à 24 heures de l'événement le plus attendu de ce mois d'avril : l'Apple Event ! À l'occasion de ce nouveau rendez-vous, la firme de Cupertino va dévoiler plusieurs nouveautés matérielles et probablement libérer les mises à jour logicielles qui sont en bêtas depuis plusieurs mois. Vous souhaitez suivre l'événement "Spring Loaded" ? On vous explique comment faire !

Le Keynote Apple à ne pas rater

Les grands événements organisés par Apple sont l'occasion de dévoiler de nouvelles générations de produits déjà commercialisés, mais aussi des informations sur de futurs produits qui vont prochainement sortir.

Pour l'Apple Event Spring Loaded qui va avoir lieu en virtuel demain, on devrait découvrir les AirTags, il s'agit de traqueur d'objet qui vont vous permettre de retrouver des objets que vous avez l'habitude d'égarer, on pense par exemple aux clés de voitures, au portefeuille ou encore au sac à main !

Au-delà de cette entrée sur ce nouveau marché, Apple devrait aussi dévoiler de nouveaux modèles pour ses iPad Pro, l'Apple Pencil 3, les AirPods 3 et de nouveaux iMac avec la puce M1.



Toutes ces annonces vont logiquement fait grand bruit sur les réseaux sociaux, mais suivre un Apple Event à partir de tweets, ce n'est pas formidable, il y a des solutions nettement plus confortables pour ne rien louper de l'événement en direct.

Les solutions iPhoneSoft

Bien évidemment, on sera là pour vous informer de toutes les annonces qui auront lieu demain.

Au-delà des articles de résumé qui arriveront au cours de l'événement et une fois que celui-ci sera terminé, on vous proposera deux moyens pour suivre en direct l'événement...

Vous aurez le Live en français avec des images et du texte en temps réel. Pour la première fois, on vous proposera aussi un Live Tweet sur notre compte @iPhoneSoft_fr.

YouTube et le site d'Apple

Avoir l'écrit en français, c'est bien, mais avoir le live en vidéo, c'est mieux !

Apple va proposer trois diffusions en direct et en simultanée : vous aurez le streaming de l'Apple Event sur YouTube, la retransmission en direct sur le site US d'Apple et la diffusion en live depuis l'application Apple TV.

Sans oublier bien évidemment les nombreuses chaînes Twitch qui s'occuperont de diffuser l'Apple Event !

Finalement, c'est simple d'obtenir un flux vidéo en direct avec des commentaires en français sur une autre page.

À quelle heure ?

En France, l'Apple Event aura lieu à 19h00 (heure française), il devrait durer environ 1 heure. Si vous vivez dans un autre pays, voici quand aura lieu l'événement suivant votre fuseau horaire :​​​​​

Honolulu, Hawaii - 7 h 00 HAST

Anchorage, Alaska — 9 h 00 AKDT

Cupertino, Californie - 10 h PDT

Phoenix, Arizona - 10 h DSPM

Vancouver, Canada - 10 h PDT

Denver, Colorado - 11 h MDT

Dallas, Texas - 12h00 HAC

New York, New York — 13 h EDT

Toronto, Canada — 13 h EDT

Halifax, Canada — 14 h ADT

Rio de Janeiro, Brésil — 14 h 00 BRT

Londres, Royaume-Uni — 18 h BST

Berlin, Allemagne — 19 h CEST

Paris, France — 19 h CEST

Le Cap, Afrique du Sud — 19 h 00 SAST

Moscou, Russie - 20 h MSK

Helsinki, Finlande - 20 h EEST

Istanbul, Turquie - 20 h TRT

Dubaï, Émirats arabes unis — 21 heures TPS

Delhi, Inde - 22 h 30 IST

Jakarta, Indonésie — 00h00 WIB le lendemain

Shanghai, Chine - 1 h CST le lendemain

Singapour - 1 h SGT le lendemain

Perth, Australie - 1 h AWST le lendemain

Hong Kong - 1 h HKT le lendemain

Séoul, Corée du Sud - 2 heures du matin KST le lendemain

Tokyo, Japon - 2 h 00 JST le lendemain

Adélaïde, Australie - 2 h 30 ACST le lendemain

Sydney, Australie - 3 h 00 AEST le lendemain

Auckland, Nouvelle-Zélande - 5 heures du matin NZST le lendemain

Préparez-vous, ça promet d'être intense !

