iPhone 12 : la suppression du chargeur permet d'économiser 861 000 tonnes de métaux

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

9



Le temps passe et Apple parle de plus en plus de l'écologie. Un point de vue clairement défini par la marque qui souhaite faire le maximum de bonnes actions pour sauver notre planète bleue. Un dernier rapport faisant le point sur l'année 2020 mais qui permet également de souligner les bienfaits de sa dernière décision écologique.

Apple, le très bon élève dans la matière écologie

Rappelez-vous, c'était il y a quelques mois, Apple annonçait l'arrivée de l'iPhone 12 mais sans le chargeur dans la boîte. Cette annonce avait fait l'effet d'une petite bombe tant ce n'est pas quelque chose d'habituel. On se rappelle d'ailleurs des concurrents qui s'étaient moqués et qui finalement ont pris la même décision quelques mois plus tard...



Quoi qu'il en soit, cette décision avait qu'un seul but selon Apple, protéger la planète ! La Pomme avait expliqué que non seulement cela ne dérangerait pas la plupart des clients qui possèdent déjà un chargeur adéquat mais qu'en plus, cela permettrait de transporter beaucoup plus d'iPhone (les boîtes sont plus petites) et donc sur le long terme, réduire le nombre de trajets des camions, avions... qui transportent la marchandise.

Dans son Apple Environmental Progress Report, la marque fait le point sur son impact environnemental durant l'année 2020 afin de savoir si ses efforts permettent une progression dans le domaine. C'est également l'occasion pour Apple de réaffirmer que la suppression du chargeur dans les boîtes d'iPhone devrait permettre d'économiser 861 000 tonnes de zinc, de cuivre et d'étain.



Selon la firme de Cupertino, cette initiative augmente de 70% le nombre d'iPhone présents sur une palette pour le transport. Pour rappel, grâce à toutes ses démarches années après années, Apple garde l'objectif d'être neutre en carbone d'ici 2030.



Pour donner quelques chiffres, sachez que par rapport à 2019, Apple a réduit sa consommation d'énergie de 13.9 millions de kWh en 2020. Il en va de même au niveau des émissions de CO2 qui ont chutées de 25.1 millions à 22.6 millions d'une année à l'autre.