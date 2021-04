Apple ajoute de nouvelles couleurs aux coques MagSafe des iPhone 12

Hier à 21:08 (Màj hier à 21:09)

Julien Russo

Il y a eu tellement d'annonces ce soir qu'Apple n'a pas pu tout dévoiler. L'une des nouveautés qui a été "oubliées" par le géant californien, ce sont les nouvelles couleurs des coques en silicone avec MagSafe pour les iPhone 12 et 12 Pro. Apple propose maintenant plusieurs coloris et c'est clairement impossible que vous ne trouviez pas celle qui vous plait !

Voici les nouveaux coloris des coques MagSafe pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro

Il y a deux sortes de clients, il y a ceux pour qui les coques sont indispensables pour éviter d'endommager leur nouvel iPhone et il y a ceux pour qui acheter une coque est inimaginable puisque cela irait à l'encontre du magnifique design de l'iPhone. Pour la première catégorie de clients, Apple propose du choix et de la diversité sur son Apple Store en ligne !

L'un des modèles de coques qui sont particulièrement appréciés avec les nouveaux iPhone, ce sont les coques en silicone avec MagSafe, elles assurent une protection de l'iPhone tout en permettant la recharge sans fil avec un chargeur MagSafe.

À l'occasion de l'arrivée de nouveaux produits dans l'Apple Store en ligne, la firme de Cupertino a ajouté de nouveaux coloris pour ses coques MagSafe.

Ces nouvelles couleurs sont les suivantes :

Pistache

Bleu Capri

Améthyste

Melon

Apple explique dans la présentation que la finition douce et soyeuse de la coque sera très agréable au toucher et pendant que vous tenez votre iPhone dans les mains. La protection à l'intérieur est renforcée par une fine doublure en microfibre, ce qui permettra d'éviter les rayures ou tout autre dommage lors d'une chute de l'iPhone.

La coque en silicone avec MagSafe a également été soumise à des milliers d'heures de test lors de la conception et de la fabrication.



Proposé au tarif de 55 euros, vous pouvez l'acheter et la recevoir dès le 27 avril. Nous avons remarqué que le délai de livraison a augmenté de 72 heures en seulement 1 heure, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez l'avoir rapidement, dépêchez-vous !