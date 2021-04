Discord revient sur sa décision d'interdire les contenus NSFW sur iOS

Il y a 7 heures

Alexandre Godard

Discord se fait en ce moment taper sur les doigts par Apple en ce qui concerne les règles de l'App Store. Certains serveurs censés être réservés aux adultes étaient trop facilement accessibles par tous. Pour ne pas tout supprimer, Discord aurait mis en place un nouveau système.

Discord revoit sa politique

Pas plus tard que la semaine dernière, Discord a annoncé qu'il bloquait définitivement l'accès aux contenus NFSW (contenus à caractère sexuel) sur son application iOS afin de se plier aux règles d'Apple et donc de l'App Store. La société n'avait bien évidemment pas l'intention de le faire mais a fini par céder face aux potentielles sanctions d'Apple.



Comme vous le savez, cette décision était critiquée par Discord qui estime que cela lui ferait perdre un nombre important de clients et c'est pour cela qu'une "solution" semble déjà toute trouvée. Comme détaillé dans cet article d'assistance, au lieu de tout supprimer, Discord voudrait cibler les serveurs qui proposent uniquement du contenu pornographique et donc les interdire pour ne pas impacter les autres. De plus, pour les contenus NSFW susceptibles de rester ouverts, une vérification de l'âge serait demandée avant d'entrer sur le serveur pour adulte.

Notre objectif est toujours de protéger Discord, en particulier pour nos jeunes utilisateurs. La semaine dernière, nous avons introduit des contrôles supplémentaires pour garantir que les mineurs ne seront pas exposés à un contenu inapproprié pour eux, conformément aux directives de l'App Store. Nous nous rendons compte que la communauté avait de nombreuses questions, et nous voulions clarifier notre position et quels serveurs seront ou ne seront pas affectés. Ces mises à jour sont décrites en détail dans nos articles d'assistance destinés aux utilisateurs et aux propriétaires de serveurs. Nous continuerons à travailler avec les propriétaires de serveurs et nos partenaires, et informerons tous les propriétaires de serveurs en leur faisant savoir lesquels de leurs serveurs sont concernés.

Vous l'aurez compris, au lieu de tout bannir définitivement et voir son nombre d'utilisateurs chuté dans les semaines à venir, le groupe a pris le pari de réguler de manière sérieuse l'accès aux serveurs concernés et d'en bannir certains. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si Apple sera satisfait ou non de cette décision.



