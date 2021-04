Elon Musk écarte l’autopilot dans un nouvel accident à Houston

Voici une nouvelle affaire autour de l'autopilot présent dans les Tesla. Un accident mortel survenu ce week-end serait dû à ce système selon les enquêteurs. Une déclaration à laquelle Elon Musk a immédiatement réagi pour prouver le contraire. Une nouvelle affaire qui risque de faire du bruit.

Le monde de l'automobile vit en ce moment une petite révolution. Après l'arrivée de plus en plus massive des modèles électriques, un autre atout ne cesse de faire parler de lui et il s'agit de l'autopilot. Comme son nom l'indique, l'autopilot est un système qui permet à une voiture de se diriger d'un point A à un point B toute seule, sans l'aide de l'humain.

Bien évidemment, ce mode de conduite possède plusieurs niveaux allant de 1 à 5 :

Nous le savons tous, tant Elon Musk le répète sans arrêt, l'objectif de Tesla est bien évidemment d'arriver au dernier palier (5) et ainsi proposer des véhicules totalement autonomes qui se garent sans même un conducteur à l'intérieur ou alors qui vous conduisent à votre destination sans que vous n'ayez besoin de toucher le volant.



Mais la réalité est tout autre et même s'il est vrai que le chemin parcouru ces dernières années est phénoménal, au-delà des lois en vigueurs, on se rend bien compte qu'il va falloir encore beaucoup de temps avant que ce système soit infaillible.



Pas plus tard que ce week-end, deux hommes âgés de 69 et 59 ans ont perdus la vie près de Houston à bord d'une Tesla Model S qui a quitté la route, heurté un arbre et malheureusement pris feu. D'après les derniers rapports de l'enquête préliminaire, les enquêteurs affirment que l'un des corps a été retrouvé sur le siège passager avant tandis que l'autre se trouvait sur le siège arrière.



Oui vous l'aurez compris, ils sont sûrs à 100% que personne ne se trouvait au volant de la voiture lorsque celle-ci a déviée de la route. Pour rappel, à bord d'une Tesla, le système autopilot existe dans certaines conditions mais il exige tout le temps que les mains soient régulièrement posées sur le volant même si certaines vidéos sur internet nous ont déjà montrés certaines situations assez étonnantes ou les conducteurs ne respectent pas les consignes.

Tesla n'a pas communiqué officiellement sur le sujet mais le sulfureux propriétaire Elon Musk qui adore Twitter s'est justement fendu d'un tweet pour expliquer que les données récupérées prouvent que le pilote automatique n'était pas enclenché à ce moment-là sur cette voiture.





Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!



Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.



Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.