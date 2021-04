Des sangles colorées pour AirTags se montrent avant le keynote

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Les accessoires pour les prochains Airtags se montrent de plus en plus. A quelques heures du keynote tant attendu, de nouveaux accessoires sont apparus pour attacher les futurs traqueurs. Après les produits de Nomad et de Spigen vus en janvier dernier, les fabricants se lâchent et on peut en trouver des dizaines sur eBay, Amazon ou encore Etsy par exemple.

Un accessoire intéressant pour AirTags

Nos confrères de MacRumors ont reçu quelques images de bracelets particulièrement intéressant qui, selon leur source, sont fabriqués dans un matériau similaire à celui du fluoroélastomère utilisé par Apple pour ses bracelets d’Apple Watch. Le bracelet semble avoir une fermeture à pression pour sécuriser l'AirTag et un système de fixation à l’extrémité.

C’est peu ou prou la même image qu’a partagée le leaker UnclePan (DuanRui).

AirTags third-party accessories are already ready. pic.twitter.com/lvv1elJ6iY — DuanRui (@duanrui1205) April 20, 2021



Le nombre croissant d'accessoires tiers pour AirTags est le signe évident d’une présentation durant l'événement «Spring Loaded» d'Apple de ce soir. Les premiers indices de ‌AirTags‌ ont fait surface dans le code iOS divulgué il y a deux ans.



L'infrastructure d'Apple pour prendre en charge les AirTags est déjà en place, car la société a lancé plus tôt ce mois-ci son programme d'accessoires Localiser qui permet de suivre les appareils tiers tels que les écouteurs Belkin, les trackers d'articles Chipolo et les vélos électriques VanMoof directement dans l'application.



On s'attend à ce que les ‌AirTags‌ fonctionnent exactement de la même manière, sauf que la prise en charge de la puce Ultra Wideband U1 va permettre une plus grande précision que le Bluetooth standard et même une expérience en réalité augmentée pour vous aider à vous diriger directement vers un objet perdu. Et les signaux seront transmis par un système de rebonds sur les milliards d’appareils Apple en circulation dans le monde.