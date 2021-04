Un sublime concept de l'iMac 2021

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

Lorsque l'on est un fan d'une marque comme Apple et qu'il faut patienter très longtemps avant de voir l'arrivée d'un produit, il n'y a rien de mieux que les concepts créés par les designers et publiés sur YouTube le temps de patienter. C'est justement le cas ici avec un concept qui nous montre à quoi pourrait ressembler le prochain iMac Pro attendu pour cette année.



Un iMac 2021 plus moderne

Ce soir à partir de 19 heures (heure française) aura lieu le premier évènement Apple de l'année 2021. Ce Spring Loaded va être l'occasion de découvrir plusieurs nouveaux produits Apple. Si les chances de voir apparaître le nouvel iMac sont minces, les designers s'amusent tout de même à imaginer la forme qu'il pourrait avoir.



Apple a annoncé en fin d'année dernière sa transition vers sa puce Apple Silicon sur les deux années à venir et tout le monde s'accorde pour dire qu'après les Mac M1 fin 2020, c'est l'iMac qui devrait voir son design et sa puissance modifiée en 2021.

Voici donc un nouveau concept créé par Khahn Design qui s'est permis de transformer l'iMac en une sorte d'iPad géant. Fini le corps incurvé, place à un design complètement plat et raffiné qui mélange l'iPad Pro et le Pro Display XDR.



Pour mettre une dernière touche de folie et coller aux dernières rumeurs, la vidéo présente l'iMac sous 5 couleurs différentes (bleu, or rose, noir, rouge et vert) au lieu du traditionnel gris que l'on avait jusqu'à présent. Pour le coup c'est un clin d'œil à l'iPad Air de dernière génération. De votre côté, seriez-vous satisfaits si l'iMac 2021 ressemblait réellement à cela ? Pour ma part, je le trouve magnifique.



