La fonction Color Balance sera disponible sur les Apple TV HD et 4K

Il y a 10 heures

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé hier soir que la nouvelle Apple TV 4K 2021 disposait d'une fonction de balance des couleurs basée sur l'iPhone pour améliorer la qualité d'image rendue sur un téléviseur. Mais cette nouveauté n’est pas la chasse gardée du dernier boîtier.

Une nouveauté pour les anciennes Apple TV

À partir de tvOS 14.5 et iOS 14.5 qui sortiront la semaine prochaine, les utilisateurs pourront tenir un iPhone doté de Face ID près de leur téléviseur et, après avoir appuyé sur une notification, la caméra frontale et le capteur de lumière ambiante de l'iPhone commenceront les mesures de couleur et adapteront automatiquement la sortie vidéo de l'Apple TV pour offrir des couleurs plus précises et un contraste amélioré. Apple affirme que ce processus se traduira par une qualité d'image améliorée sans ajuster les paramètres du téléviseur.

Bien que cette fonctionnalité ait été annoncée avec la nouvelle Apple TV 4K, le communiqué de presse d'Apple confirme que le processus de balance des couleurs sera également disponible pour les Apple TV 4K et Apple TV HD de la génération précédente exécutant tvOS 14.5.



La nouvelle Apple TV 4K dispose d'une puce A12 Bionic plus rapide, d'une prise en charge de la vidéo HDR et Dolby Vision à haute fréquence d'images, et d'une télécommande Siri redessinée avec un pavé tactile physique qui est également tactile pour les gestes de balayage que les utilisateurs d'Apple TV connaissent. La molette du clickpad prend en charge un geste circulaire pour rechercher une scène dans un film ou une émission. A noter que le boîtier est équipé d’un port HDMI 2.1 théoriquement compatible 120 Hz, et du WiFi 6.