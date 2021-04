Identifier un AirTag perdu sera possible via un iPhone ou un Android

il y a 9 heures

Alexandre Godard

Parmi les nombreuses fonctionnalités des AirTags, il y en a une qui est bien pratique c'est l'ajout d'informations visibles par une personne qui retrouverait votre AirTag perdu. La petite subtilité, c'est que même un smartphone Android est autorisé à faire cette identification.

Les AirTags fonctionneront aussi avec Android

Si vous avez manqué le Keynote d'hier soir ou que vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les informations, sachez qu'Apple a enfin présenté ses AirTags, attendus de longue date. Cette petite balise siglée Apple et équipée de la puce U1 va permettre d'être accrochée à n'importe quel objet afin de le retrouver à tout moment dans l'app Localiser.



Lors de l'Event, Apple a présenté de manière globale l'objet et en a profité pour expliquer comment la localisation longue distance fonctionne. Comme ce qui est mis en place sur l'iPhone, il est possible grâce aux autres utilisateurs de localiser précisément l'objet quelle que soit sa position.



Là où Apple a fait fort c'est qu'il sera possible d'ajouter une adresse ou une information précise à chaque AirTag. Pour faire simple, si vous perdez un objet accroché à un AirTag, il vous suffit de vous rendre dans l'app Localiser, le définir comme perdu et le système va se mettre en marche.

Dès lors qu'une personne va trouver votre AirTag, elle pourra alors le "scanner" grâce au NFC et ainsi voir vos informations sur son iPhone. Il ne restera plus qu'à entrer en contact avec lui. Mais le système ne s'arrête pas là.



Comme précisé sur la page d'assistance, les appareils Android équipés du NFC pourront également avoir accès aux informations du propriétaire d'un AirTag perdu. Une belle manière de rendre cet objet ultra-complet et facilement retrouvable. Bien évidemment, il sera également possible de le visualiser sur la carte de l'app Localiser et d'aller directement le chercher soi-même.



Pour finir, voici comment Apple souhaite s'y prendre :

Appuyez et maintenez le haut de votre iPhone ou smartphone compatible NFC sur le côté blanc de l'AirTag. Appuyez sur la notification qui apparaît. Cela ouvre un site Web qui fournit des informations sur l'AirTag, y compris son numéro de série. Si le propriétaire l'a marqué comme perdu, vous verrez peut-être un message indiquant comment contacter le propriétaire. Vous pouvez contacter le propriétaire pour lui faire savoir que vous avez trouvé son AirTag. Vous pouvez afficher un message de mode perdu sur n'importe quel smartphone compatible NFC, tel qu'un iPhone ou un téléphone Android.

Dernier rappel, un AirTag sera vendu au prix de 35 € en France ou 119 € les 4 exemplaires. Disponible à partir du 30 avril.