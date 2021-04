GDC Awards 2021 : quel sera le jeu mobile de l'année ?

Il y a 27 min (Màj il y a 21 min)

Corentin Ruffin

Réagir



La Game Developers Conference est un évènement incontournable dans le secteur du jeu vidéo : c'est l'occasion parfaite pour les développeurs d'annoncer leurs nouveaux titres. Mais ce n'est pas tout, puisque pendant la conférence ont lieu les Game Developers Choice Awards, permettent de récompenser les jeux de l'année précédente.



Et la catégorie qui nous intéresse n'est autre que le meilleur jeu mobile de l'année, comptant cinq prétendants :

Les nominés du meilleur jeu mobile sont...

Alba: A Wildlife Adventure (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2.1, 0 Mo, iOS 13.0, ustwo games) Après nous avoir proposé Monument Valley et Assemble with Care, le studio déjà récompensé par le prix BAFTA nous offre une toute nouvelle expérience.



Rejoignez Alba, qui rend visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée. Alors qu'elle s'apprête à passer un été paisible à explorer la nature avec son amie Inès, elle aperçoit un animal en danger et réalise qu'elle doit intervenir au plus vite.



Si vous faites abstraction des déchets dispersés ici et là, la région est un véritable paradis au cœur de la Méditerranée ! Des plages idylliques au château antique qui surplombe la ville, toute une île vous attend. En compagnie de votre amie Inès et de votre grand-père passionné d'oiseaux, commencez une campagne pour sauver l'île !



Télécharger le jeu Alba: A Wildlife Adventure





Legends of Runeterra (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v2.6, 151 Mo, iOS 13.0, Riot Games) Inspiré de l'univers de League of Legends, Legends of Runeterra est un jeu de cartes stratégique dans lequel vous devrez faire preuve de talent, de créativité et d'ingéniosité pour remporter la victoire. Choisissez vos champions et combinez des cartes provenant de différentes régions, offrant des styles et des avantages tactiques qui leur sont propres, pour constituer le meilleur deck et venir à bout de vos adversaires. Les champions de League of Legends, mais également de nouveaux personnages de Runeterra, prennent vie de manière réaliste.





Télécharger le jeu gratuit Legends of Runeterra





Genshin Impact (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.0, 2,9 Go, iOS 9.0, miHoYo Limited)

Nous avons découvert Genshin Impact lors de notre test qui a révélé un titre d'action-RPG dans un monde ouvert sublime qui peut être joué sur les consoles actuelles, mais également sur iOS et Android. Avec une manette ou sur écran tactile, ce multijoueur ne laisse rien au hasard.



Genshin Impact est à la hauteur de sa popularité, et on comprend pourquoi il devient un véritable phénomène une fois qu'on y a goûté. Que ce soit pour partir faire des donjons avec ses amis, ramasser des ressources ou continuer le scénario, le jeu étonne et fascine par son monde ouvert, luxuriant, rempli d'évènements et de quêtes.

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact





The Pathless (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 0 Mo, iOS 13.0, Annapurna Interactive) Devenez le Chasseur, maître archer sur une île mystique qui affronte un sort des ténèbres qui menace le monde. Forgez une connexion avec votre aigle et foncez dans les airs. Exécutez des acrobaties fluides et des tirs incroyables avec un système de tir à l’arc unique, en tirant sans effort et en fonçant à pleine vitesse.



Explorez un monde ouvert



Façonnez votre chemin dans un beau monde ouvert plein de secrets. Traversez des forêts brumeuses, des prairies luxuriantes et de froides toundras. Découvrez la sombre histoire de l’île en résolvant des énigmes !

Télécharger le jeu The Pathless