Voici l'iPhone 12 violet en photo et vidéo

C'était la petite surprise du chef, Apple a dévoilé un iPhone 12 de couleur violette lors du keynote de mardi. Alors qu'il est censé arriver le 30 avril, la presse américaine a pu mettre la main dessus. Et pour ceux qui trouvent le suspense insoutenable, voilà les photos et vidéos de ce coloris particulier.

Violet, ou mauve pour les plus précis, est un coloris qui ne plaira pas à tout le monde. Mais il a le mérite d'exister, tout comme les premières photos qui permettent de le voir "en vrai". Nous avons déniché ces clichés chez Engadget, mais d'autres sites ou influenceurs l'ont également en test. Dommage, ce sont toujours les mêmes qui en profitent...



Idem pour les vidéos avec l'incontournable iJustine qui présente l'iPhone 12 Purple sous toutes les coutures :

Voici comment Greg Joswiak, vice-président marketing d'Apple, décrit la nouvelle couleur violette:

Cette nouvelle couleur magnifique rejoint la famille des iPhone 12 et iPhone 12 mini, qui est disponible dans cinq autres finitions époustouflantes, et comprend un système avancé à double caméra, un écran Super Retina XDR, une durabilité améliorée, A14 Bionic - la puce la plus rapide jamais conçue dans un smartphone. - une excellente autonomie et la meilleure expérience 5G sur n'importe quel smartphone.