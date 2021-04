Selon Greg Joswiak, Apple ne fusionnera jamais l'iPad et le Mac

Il y a 5 heures

Julien Russo

Pour la première fois de son histoire, l'iPad Pro a intégré une puce qui a été conçu à la base pour les Mac. Ce changement majeur en interne de la tablette d'Apple a ouvert une question qui est restée sans réponse depuis l'Apple Event : "est-ce que Apple chercherait à progressivement fusionner l'iPad et le Mac ?". Si certains consommateurs en rêve, d'autres souhaitent que la frontière entre les deux appareils reste à tout jamais.

La fusion n'est pas du tout prévue

Greg Joswiak est l'un des membres de la direction d'Apple le plus ancien toujours en poste, présent depuis plus de 30 ans dans le domaine du marketing et de la gestion chez Apple, l'homme a accès à certaines informations secrètes et très sensibles.

L'actuel vice-président principal du marketing mondial d'Apple s'est exprimé quant à une possible fusion entre l'iPad Pro et le Mac dans un article du média The Independant.

Lors de l'interview, Joswiak a préféré ne pas y aller par quatre chemins et a immédiatement répondu qu'Apple n'avait pas du tout dans l'objectif de créer un rapprochement entre sa tablette haut de gamme et l'un de ses Mac.

D'un côté, des personnes disent que [les deux appareils] sont en conflit l'un avec l'autre. Qu'un client doit choisir s'il veut un Mac ou s'il veut un iPad. Et de l'autre côté, il y en a qui disent que nous allons fusionner les deux produits, c'est la grande théorie du complot : [Apple] doit éliminer ces deux catégories pour n'en faire plus qu'une seule.

Joswiak explique que si Apple a pris la décision d'inclure la puce M1 sur l'iPad Pro, c'est essentiellement pour que les performances passent à un niveau supérieur et que la tablette reste compétitive face à la concurrence.

Bien évidemment, Apple savait que les consommateurs ne pourraient pas s'empêcher de relancer les rumeurs d'une possible fusion entre les deux appareils, c'est pour cela que Joswiak souhaite remettre les choses aux claires en affirmant que l'iPad Pro ne rejoindra jamais la catégorie des Mac, inversement nous n'aurons jamais de Mac avec un écran tactile !

En tout cas, ce n'est pas du tout prévu pour le moment.



John Tenus, le chef du matériel a aussi participé à l'interview, il a expliqué que le point de vue d'Apple n'était pas de limiter les capacités de l'iPad Pro pour éviter qu'il aille sur le même terrain que le Mac. Les ingénieurs et développeurs de l'Apple Park cherchent juste à proposer le meilleur iPad et le meilleur Mac sans penser une seule seconde à y mettre des barrières.

Après, c'est aux clients de faire le choix par rapport à leurs besoins, les fonctionnalités qu'ils recherchent ou encore le budget qu'ils sont prêt à dépenser.



Qu'on se le dise... On n'est pas près de voir un iPad avec macOS ou un MacBook avec un écran tactile. Finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Laissons une distinction entre ces deux catégories de produits qui sont complètement différentes !