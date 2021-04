iMac 2021 : des couleurs qui rappellent le modèle de 1998

Alexandre Godard

Comme l'ont remarqué plusieurs fans d'Apple de longue date, les couleurs proposées pour l'iMac 2021 ressemblent étrangement à ce qu'Apple avait déjà effectué par le passé. Un joli clin d'œil de la part de la Pomme même si cette histoire de couleur semble avoir un réel sens dans le monde d'aujourd'hui.

Un air de déjà vu pour les nouveaux iMac ?

Lors de l'évènement virtuel qu'a tenu Apple pas plus tard que mardi soir, nous avons pu découvrir plusieurs nouveaux produits dont le fameux iMac 2021. Au-delà du fait que nous ne savions pas s'il serait présenté lors de ce Keynote ou plus tard dans l'année, il était facile de deviner qu'il embarquerait la puce M1, processeur maison d'Apple.



En revanche, pour ce qui est de la couleur, personne ne l'avait vu venir pas même les leakers les plus influents. En effet, lors de cette présentation, nous avons pu découvrir que ce futur iMac M1 sera disponible en gris, bleu, violet, rouge, orange, jaune et bleu. Si certains sont restés accaparés par cette annonce, d'autres ont tout de suite fait le rapprochement avec un ancien modèle.



Comme vous pouvez le constater ci-dessous, les couleurs présentes sur ces deux photos semblent très ressemblantes, presque identiques. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est normal étant donné que ce modèle date de 1998 mais il s'agit bien du tout premier iMac / Macintosh.

Connu sous le nom de iMac G3, ce modèle qui date d'il y a 23 ans est donc le précurseur du modèle que nous avons devant nos yeux en 2021. Apple en avait d'ailleurs profité durant sa conférence pour comparer (de manière humoristique, ou pas) la puissance de l'iMac 2021 par rapport au tout premier modèle.

De la couleur pour différencier la gamme Pro ?

Revenons à 2021. En y réfléchissant à tête reposée, il est tout à fait logique que cet iMac 24 pouces soit proposé sous plusieurs coloris différents. Étant donné qu'il est équipé de la puce M1, il n'est pas compliqué de comprendre qu'Apple va sortir un modèle plus grand équipé pour le coup d'une puce plus puissante dans les mois à venir. C'est justement ce modèle "Pro" de 32 pouces qui devrait pour sa part être disponible dans des couleurs beaucoup plus sobres comme du noir, du gris... et une puce M1X ou M2.



Apple est donc tranquillement entrain d'harmoniser toute sa gamme Mac non seulement au niveau du processeur mais également au niveau design, couleur. Lorsque le MacBook Air recevra un nouveau design extérieur, il ne serait pas étonnant que des modèles en couleurs fassent leur apparition. Un procédé qui ressemble parfaitement à celui utilisé sur l'iPad récemment.



Vous aurez sûrement constaté que l'iPad Air 4 sorti en 2020 reprend le même design que le modèle Pro mais avec un choix de couleur élargit. Au contraire, pour l'iPad Pro présenté cette semaine et même pour les anciens modèles, seul l'argent et le gris anthracite sont disponibles.



Apple semble donc vouloir appliquer de la couleur pour les produits "grand public" et de la "sobriété" pour les appareils professionnels. Une idée plutôt bonne sur le papier même si certains sont perplexes sur les couleurs voyantes. Pour finir, n'oublions pas l'iPhone 12 qui lui aussi est bien évidemment disponible dans certaines couleurs flashy là où le modèle Pro joue la sobriété.