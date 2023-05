L'iMac fête ses 25 ans, le prochain modèle aurait une puce M3

C'est aujourd'hui le 25e anniversaire de la présentation de l'iMac par Steve Jobs, un ordinateur tout-en-un qui a sauvé Apple après la faillite qui guettait la société à la fin des années 1990. L'iMac original lancé en 1998 présentait un design coloré et translucide, à une époque où la plupart des ordinateurs étaient de forme carrée et beige, prouvant ainsi que ces appareils pouvaient apporter de la joie dans nos intérieurs.

L'histoire de l'iMac

"Voici l'iMac" dit tout simplement Steve Jobs lors de la présentation de l'iMac G3 à la Macworld Conference & Expo, le 6 mai 1998 (Wikipédia). Avant de poursuivre :

L'ensemble est translucide. On peut voir à l'intérieur. C'est vraiment cool. Nous avons des haut-parleurs stéréo à l'avant. Nous avons l'infrarouge juste ici. Le lecteur de CD-ROM se trouve au milieu. Nous avons deux prises stéréo pour le casque. Nous avons la souris la plus cool de la planète juste ici.

Outre son design révolutionnaire, l'iMac original a été le précurseur de nombreuses innovations, telles que l'USB et le FireWire, tout en abandonnant le lecteur de disquettes et d'autres ports hérités du passé. L'ordinateur était doté d'un écran de 15 pouces, d'un processeur PowerPC G3 (IBM), d'un disque dur de 4 Go, de 32 Mo de RAM, d'un lecteur de CD, de deux ports USB et d'un port Ethernet pour se connecter à Internet.

Au cours des deux décennies et demie qui viennent de s'écouler, l'iMac a fait l'objet de nombreux changements de design, avec notamment l'adoption d'un écran plat et d'un boîtier en aluminium, qui a été revu une fois sous Intel (plus fin), avant le passage à Apple Silicon et l'iMac 24 pouces M1 qui revient aux sources avec un design coloré.



20 years ago today, Steve introduced the world to iMac. It set Apple on a new course and forever changed the way people look at computers. pic.twitter.com/GbKno7YBHl — Tim Cook (@tim_cook) May 6, 2018

Quand attendre un nouvel iMac ?

Apple a lancé l'iMac 24 pouces en avril 2021 avec la puce M1 et un design ultrafin disponible en sept couleurs, dont le vert, le jaune, l'orange, le rose, le violet, le bleu et l'argent. Il s'agit actuellement du seul nouvel iMac de la gamme Apple, les modèles iMac Pro et iMac 27 pouces propulsés par des processeurs Intel ayant tous deux été abandonnés, respectivement en 2021 et 2022.



Selon les rumeurs, le nouvel iMac sera lancé au plus tôt à la fin de l'année 2023. En février, le journaliste Mark Gurman a déclaré qu'Apple ne prévoyait pas de mettre à jour l'iMac avec la puce M2 et attendait la puce M3, qui n'a pas encore été annoncée. La puce M3 devrait utiliser le processus 3nm de TSMC pour améliorer considérablement les performances et l'efficacité énergétique.



TSMC aurait rencontré des problèmes de rendement dans la fabrication des puces 3 nm, ce qui pourrait décaler le lancement de l'iMac M3 à 2024. En attendant, Apple doit sortir un iPhone 15 Pro avec la puce A17, également gravée en 3 nm.