Sony promet plus de stocks de PS5 en 2021

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Le lancement de la nouvelle console de salon de Sony ne s'est pas aussi bien passé que le Nippon l'espérait : même si la firme a battu des records, la demande a été bien plus forte que le stock disponible, provoquant la frustration de milliers de personnes n'ayant pas pu mettre la main sur cette dernière.

Une pénurie due en partie à cause de la COVID-19 qui a imposé de nombreuses fermetures d'usine, sans que Sony n'y échappe. Et ces problèmes de stock de PlayStation 5 continuent encore aujourd'hui, avec une demande plus calme, mais toujours présente.



La belle nouvelle, c'est que la firme japonaise vient d'assurer une augmentation des consoles cette année.

Sony assure qu'il y aura une amélioration des stocks de PS5

Bientôt six mois que la PlayStation 5 et la Xbox Series est disponible sur le marché, ou du moins, en partie. Car de problèmes de stocks sont rencontrés par les deux constructeurs, provoquant une grosse frustration auprès des joueurs.



Une pénurie qui continue, malgré la réouverture de la plupart des usines : c'est désormais au tour des composants de venir jouer les trouble-fête, empêchant un retour à la normale. Mais, Jim Ryan, PDG de Sony, assure que les équipes travaillent actuellement sur ce problème et une amélioration du stock devrait avoir lieu dans l'année à venir.



Reste à savoir si ce sera réellement le cas, puisque la société n'est pas prioritaire chez AMD, et donc pourrait faire face aux mêmes difficultés pour récolter les composants nécessaires.



En attendant, sachez qu'on en trouve sur Amazon et sur Rakuten à 100 ou 200€ de plus que le prix normal.



