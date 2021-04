La télécommande de l'Apple TV 4K 2021 n'a ni gyroscope ni d'accéléromètre

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

5



La nouvelle Apple TV 4K dévoilée cette semaine est livrée avec une télécommande Siri redessinée avec un pavé tactile physique, de nouveaux boutons d'alimentation et de mise en sourdine pour un téléviseur et un bouton Siri repositionné, mais Apple a également réalisé quelques suppressions.

Finis les jeux avec la Siri Remote 2021

Selon Digital Trends, le nouveau Siri Remote ne dispose plus d'un accéléromètre et d'un gyroscope, ce qui permettait jusqu'ici à la télécommande de fonctionner comme un contrôleur de jeu. Apple avait obligé les développeurs de jeux tvOS à prendre en charge Siri Remote après le lancement de l'Apple TV HD, mais elle a abandonné cette exigence en juin 2016.



En raison de son manque d'accéléromètre et de gyroscope, la nouvelle Siri Remote ne sera pas compatible avec certains jeux Apple TV. Au lieu de cela, les utilisateurs devront utiliser la télécommande Siri d'origine ou connecter une manette de jeu certifiée Apple, le fameux label MFI.

Le message suivant apparaîtra sur l'Apple TV lors de l'ouverture d'un jeu qui ne fonctionne pas avec la nouvelle télécommande Siri sous tvOS 14.5 :

Pour jouer à ce jeu sur votre Apple TV, vous devez connecter la télécommande Apple TV (1ère génération) ou une manette PlayStation, Xbox ou MFi compatible.

Notez que la télécommande Siri est appelée Apple TV Remote dans les pays où Siri n'est pas disponible sur l'Apple TV, mais la télécommande est par ailleurs identique en termes de fonctionnalités.



Les jeux sur l'Apple TV ont toujours été une niche par rapport aux consoles à part entière comme la Xbox, la PlayStation et la Nintendo Switch, et de nombreux utilisateurs qui jouent à des jeux tvOS préfèrent probablement utiliser une vraie manette de toute façon. La suppression de l'accéléromètre et du gyroscope ne sera probablement pas un facteur décisif pour de nombreux clients.



Dans tous les cas, cette régression est assez étrange étant donné le positionnement de la nouvelle Apple TV 4K 2021 qui propose une puce A12 Bionic bien plus puissante que la A10, ainsi qu'un port HDMI 2.1 idéal pour les hautes fréquences. Avec l'investissement de la firme dans son service Apple Arcade qui a récemment intégré 30 nouveaux jeux dont des titres phares, on aurait pensé que la nouvelle box aurait été plus orientée "jeux" que jamais. Peut-être avec l'Apple TV 7ème génération en 2025 ?