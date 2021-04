Apple propose la vaccination contre le COVID-19 à ses employés

Apple a lancé un programme qui de vaccination contre le COVID-19 pour ses employés de bureaux. Selon Bloomberg, Apple s’est associée à Walgreens Boots Alliance pour fournir les doses, et les employés pourront s'inscrire sur un site Web interne.

En mars, Apple a promis des congés pour les employés qui doivent se faire vacciner, mais la société ne disposait pas encore de son propre circuit de vaccination. La disponibilité des vaccins s'étendant largement aux États-Unis, Apple est désormais en mesure de fournir une aide gratuite supplémentaire aux employés.

En Californie, où se trouvent les principaux campus de l'entreprise, toutes les personnes de plus de 16 ans sont éligibles à un vaccin depuis le 15 avril. La demande dans la région de la baie est cependant élevée et il est encore difficile pour les personnes vivant à Cupertino et dans les environs de se faire vacciner facilement.



Le programme de vaccination d'Apple est basé sur le volontariat et la firme de Tim Cook offre toujours un congé de maladie aux employés qui ont besoin de temps pour se remettre des symptômes. Cette aide vise essentiellement à ramener les employés à l’Apple Park, même si Bloomberg affirme que la société n'a pas demandé aux employés de revenir et n'a pas fixé de date ferme pour le moment. Cependant, le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré aux employés qu'un grand nombre d'entre eux commenceraient à revenir en juin.



En mars dernier, Cook «n’en pouvait plus d’attendre» que les employés reviennent au bureau, car les interactions de personne à personne sont essentielles pour générer de nouvelles idées.