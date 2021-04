L'Apple TV sera bientôt autorisée en Chine

Il y a 9 heures

Alexandre Godard

Apple essaye par tous les moyens de proposer ses produits sur le territoire chinois et les efforts on semble-t-il payé. D'après les dernières infos, l'Apple TV 4K pourrait, pour la première fois, être vendue en Chine. Reste à voir quel contenu sera disponible dessus.

L'Apple TV 4K en Chine

Apple le sait, lorsqu'il s'agit de la Chine, les règles sont différentes des États-Unis où même de l'Europe que ce soit au niveau de l'App Store ou des produits mis en vente. Cependant, une bonne nouvelle pourrait voir le jour prochainement et elle concerne l'Apple TV.



Mardi dernier, Apple a annoncé sa toute nouvelle Apple TV 4K qui débarquera au mois de mai. Bien évidemment, l'objectif de la Pomme sera d'en vendre le plus possible et cette information va dans ce sens. Comme rapporté par le site chinois Weibo, Apple aurait reçu l'approbation réglementaire qui permet de vendre l'Apple TV sur le territoire chinois.

Bien évidemment rien n'est encore sûr mais selon eux, cela semble très bien partit même s'il faut rappeler que malgré cette approbation, la Chine possède toujours un regard sur le sujet et devrait justement limiter le contenu qui se trouve à l'intérieur.



Nous devrions avoir une réponse très prochainement car toujours selon cette même source, l'Apple TV 4K sera lancé en Chine en même temps que dans les autres pays soit dans quelques jours. Pour rappel, chez nous en France, l'Apple TV 4K 2021 sera vendu au prix de 199 € pour le modèle 32 Go et 219 € pour le modèle 64 Go.