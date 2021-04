Le HomePod Mini d'Apple est en promotion

Il y a 9 heures

Alban Martin

Si vous vouliez vous offrir la dernière enceinte Apple, le HomePod Mini, et bien les promotions sont arrivées. Affiché normalement à 99,99€, le Mini est à -15% en ce moment chez Rakuten. L'occasion de se faire plaisir en en prenant pourquoi pas une paire.

Une réduction intéressante pour le très bon HomePod Mini

Le HomePod mini se vend tellement bien qu'il est quasiment impossible de trouver une réduction. Mais comme nous l'a fait remarquer M Michel de chez Rakuten, la plateforme propose actuellement une réduction intéressante. Chose amusant, la petite enceinte d'Apple est vendue par Boulanger. Oui, le commerçant français a choisi Rakuten (ex PriceMinister) pour lancer sa promotion à 84,99 € au lieu de 99,99 €. En réalité, c'est grâce à un code promo de 15 € que l'opération est réalisable. Ajoutez le HomePod Mini au panier puis saisissez le code RAKUTEN15 avant de régler. Il faut prendre ce HomePod Mini précisément pour profiter de l'offre.

Pour ceux qui auraient raté un épisode, le HomePod Mini s'inscrit parfaitement dans l'écosystème Apple grâce à la technologie embarquée. Il suffit d'avoir un iPhone, iPad, iPod, Mac ou une Apple TV pour profiter de la musique, Spotify et autres services sont compatibles, mais aussi pour piloter ses appareils HomeKit ou encore pour faire office de routeur Thread. Le Mini diffuse uniquement via AirPlay (en WiFi donc) mais propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme Talkie-Walkie ou encore l'assistant Siri qui peut tout faire pour vous.



Enfin, la qualité sonore n'est pas en reste avec une bonne dose d'algorithmique qui permet d'avoir un produit compact mais puissant. Nous avions testé et adoubé le HomePod Mini à sa sortie en novembre 2020.