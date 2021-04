iOS 14.5 : certains utilisateurs ne peuvent pas activer l'anti suivi publicitaire

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

De nombreux utilisateurs d'iOS 14.5 constatent une anomalie assez étrange depuis qu'ils ont installé la nouvelle mise à jour. Alors que celle-ci propose normalement à tout le monde la possibilité de désactiver le suivi publicitaire des applications iOS, de nombreuses personnes constatent qu'ils ne peuvent pas activer la fonctionnalité dans les réglages.

L'anti suivi publicitaire ne fonctionne pas

Vous avez été très nombreux hier à télécharger la mise à jour iOS 14.5, grâce aux nombreuses bêtas, elle est très stable et aucun bug majeur n'apparait lors de l'utilisation de l'iPhone ou de l'iPad.

Cependant, un nombre incalculable d'utilisateurs se plaignent de l'anti suivi publicitaire qui refuse de s'activer dans les réglages de l'appareil.

En effet, Apple a ajouté dans Confidentialité → Suivi, la possibilité d'activer ou de désactiver le suivi publicitaire dans les apps. Si normalement cette fonction est activée par défaut, il est impossible d'activer la fonction chez certains.

Les personnes concernées par cet étrange bug expliquent que la bascule ON/OFF refuse de se faire.

À la rédaction d'iPhoneSoft, nous avons plusieurs rédacteurs qui sont impactés par cette anomalie, voici comment cela se présente. Autoriser les demandes de suivi des apps est grisé et le l'interrupteur ne réagit pas quand on appuie dessus.

Cependant, nous avons accès au bouton "En savoir plus..." qui explique l'intérêt de la fonctionnalité.



Mais pourquoi certains utilisateurs ont accès et d'autre non ?

Pour l'instant, Apple n'a donné aucune explication à ce sujet, mais il y a peut-être une raison...

Apparemment cela concernerait directement l'option "Annonces personnalisées" qui se trouve dans les paramètres de confidentialité.

Quand un utilisateur a effectué la mise à jour iOS 14.5 avec les "Annonces personnalisées" activée dans ses réglages, il s'avère que celui-ci a accès à la nouvelle fonctionnalité d'anti-suivi publicitaire.

Dans le cas contraire, si un utilisateur a installé la mise à jour iOS 14.5 avec la fonction "Annonces personnalisées" désactivée, il n'a pas accès à la nouveauté de la mise à jour.

On ne sait pas pour l'instant s'il s'agit d'un comportement volontaire d'Apple ou s'il s'agit d'un bug. Dans les précédentes bêtas d'iOS 14.5, les utilisateurs qui avaient "Annonces personnalisées" activé ou désactivé avaient quand même accès à la fonction anti-suivi publicitaire. C'est justement ce qui fait penser à un dysfonctionnement !



Si vous n'avez pas encore téléchargé iOS 14.5, pensez à activer "Annonces personnalisées" dans les réglages de confidentialité, afin d'éviter de rencontrer l'anomalie après avoir installé iOS 14.5.