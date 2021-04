Sony stabilise sa PS5 avec la mise à jour 21.01-03.10.00

Il y a 7 heures (Màj il y a 48 min)

Alban Martin

3



Quelques jours après la première grande mise à jour, Sony vient de lancer une nouvelle version du système d'exploitation de sa PS5. Numérotée 21.01-03.10.00, elle ne contient à priori pas grand chose puisque les notes de version indiquent : «Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système».

Une deuxième mise à jour pour la PS5 en avril

Après la première mise à jour majeure de la console début avril, avec entre autres, la possibilité de copier des jeux sur un disque externe, la correction du bruyant lecteur de disque, la prise en charge du 120 FPS pour les écrans limités au Full HD, l'évolution de nombreux éléments de l'interface (chat, Share Play, trophées), voilà un patch correctif.



Sans détail particulier, la nouvelle version intrigue par son poids, près de 1 Go. Améliorer les performances certes, mais il semble y avoir de nombreux changements. On espère que la stabilité sera au rendez-vous, et notamment le problème de plantage au redémarrage qui met la console en mode sans échec.

De même, certains jeux qui proposent du 120 Hz sont actuellement limités à une résolution 1080p. Peut-être que cette mise à jour leur permettra de profiter d'une fluidité hors-pair en 4K.



Dans tous les cas, il est fortement recommandé de mettre à jour la PlayStation 5 avec la version 21.01-03.10.00, cette action étant d'ailleurs obligatoire pour la plupart des jeux en ligne qui ne vous laisseront plus accéder à certaines fonctionnalités.