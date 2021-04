Apple TV+ : Little America, Tiny World et Earth at Night in color sont nominés au BAFTA

Apple continue à se faire remarquer dans les cérémonies de remises de prix avec ses programmes Apple TV+. Cette fois-ci ce sont deux docu-série et une série qui ont été nominés pour concourir face à d'autres programmes au BAFTA TV Awards.

Apple en compétition face à Netflix

Avec Apple TV+, la stratégie a toujours été de privilégier la qualité à la quantité, si cela n'est pas forcément la bonne méthode pour attirer une masse d'abonnés, c'est clairement la stratégie idéale pou se faire remarquer dans les cérémonies !

Après avoir impressionné avec sa série Ted Lasso, Apple a désormais trois de ses programmes nominés au BAFTA TV Awards.



Disponible sur Apple TV+, Little America est une série inspirée d'histoires vraies présentées dans le magazine Epic. Les histoires s'intéressent aux vies des immigrants en Amérique, vous pouvez voir leur quotidien avec les moments difficiles, romantiques, sincères et même drôles.

Il s'agit d'un programme qui a rencontré peu de succès en Europe, mais qui a été très regardé aux États-Unis par les abonnés Apple TV+.

Tiny World est un docu-série créée par Tom Hugh-Jones, ce programme se concentre sur les petites créatures de notre planète, celles qu'on ne voit jamais, mais qui sont pourtant extraordinaires par leur capacité à chasser, à se déplacer et à vivre parmi les animaux les plus dangereux.

Cette création originale est disponible depuis la fin de l'année dernière.



La dernière production originale Apple TV+ à être nominé, c'est Earth at Night in Color. Comme son nom l'indique, c'est une série qui vous montre les comportements des animaux sur six continents différents quand la nuit tombe.

La particularité de ce programme, c'est l'utilisation de caméras de nouvelle génération qui sont capables de saisir des scènes spectaculaires en couleurs dans l'obscurité.



Little America est dans la catégorie : Meilleur contenu International. On retrouve en face : Lovecraft Country (Sky Atlantic), Unorthodox (Netflix) et Bienvenue en Tchétchénie : La purge gay (BBC).

Tiny World est dans la catégorie des meilleures œuvres techniques et Earth at Night in Color dans la catégorie de la meilleure photographie et du meilleur son.

Les BAFTA TV Awards auront lieu le 24 mai 2021.