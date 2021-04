Une mise à jour 3E751 pour le firmware des AirPods 2 et AirPods Pro

Si les AirPods cartonnent toujours autant depuis leur sortie fin 2016, Apple ne compte pas en rester là et s'apprête à lancer deux nouveaux modèles : les AirPods 3 et les AirPods Pro 2. Dans cet...

L'information n'est pas encore officielle, mais selon l'une des sources du leaker Jon Prosser, un Apple Event serait prévu pour le 23 mars 2021. Ce rendez-vous serait l'un des plus importants...

Alors que les AirPods 3 reviennent avec insistance du côté des rumeurs avec des preuves plus que crédibles sur une sortie imminente, Apple vient de partager une nouvelle publicité mettant...

Apple ne propose aucune information sur les changements inclus dans le logiciel des écouteurs sans fil, nous ne savons donc pas quelles améliorations ou corrections de bogues il apporte. D'après nos premiers tests, le passage d'un appareil à un autre fonctionne désormais mieux, notamment entre l'iPhone et le Mac. Idéal pour éviter les problèmes en télétravail.

Apple a publié aujourd'hui une nouvelle mise à jour du micrologiciel 3E751 pour les AirPods de deuxième génération et les AirPods Pro. La version précédente était numérotée 3A283 et datait de septembre 2020. Elle apportait la fonctionnalité "Spatial Audio".

