T2 2021 : Apple dévoile de solides résultats financiers (89 milliards)

Hier à 23:05 (Màj hier à 23:08)

Medhi Naitmazi

2



Apple vient de dévoiler ses très attendus résultats financiers du second trimestre fiscal 2021. Après une explosion totale du chiffre d'affaires de tous les fournisseurs des iPhone 12, ainsi qu'un record historique au dernier trimestre avec plus de 111 milliards de dollars de recette, voyons si la tendance est toujours bonne pour cette période qui est généralement bien plus calme.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 54% sur T2 2021

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers, environ un mois après la clotûre. C'est le moment idéal pour parler aux investisseurs et faire décoller l'action AAPL.



Avec la pandémie, qui a induit une pénurie de composants électroniques, il fallait s'attendre à une baisse des revenus. Les résultats dévoilés ce soir valent pour le mois de janvier, février et mars 2021, Apple démarrant son année fiscale au 1er octobre de l'année précédente.

Entrons dans le vif du sujet, le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 89,58 milliards de dollars ! Une somme en forte hausse de 53,62% par rapport à la même période de l'année dernière (58,02 milliards).

Le bénéfice net de ce chiffre d'affaires s'établit à 23,63 milliards de dollars contre 11,25 milliards de dollars lors du T2 2020.



Le chiffre d'affaires du T2 2021 est ventilé en plusieurs catégories dans ces résultats financiers :

On retrouve l' iPhone , qui est encore et toujours le principal revenu de la société. Apple a gagné 47,94 milliards de dollars soit une hausse de 65,52 % par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutient des iPhone 12 qui rencontrent un succès impressionnant à travers le monde.

, qui est encore et toujours le principal revenu de la société. Apple a gagné de dollars soit une hausse de par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutient des iPhone 12 qui rencontrent un succès impressionnant à travers le monde. Arrive ensuite l 'iPad. La firme a pu compter sur les iPad classiques, iPad Pro, mais aussi le nouvel iPad Air 4. Apple gagne ici 7,81 milliards de dollars soit une hausse de 78,73%.

La firme a pu compter sur les iPad classiques, iPad Pro, mais aussi le nouvel iPad Air 4. Apple gagne ici de dollars soit une hausse de Le Mac ! Les ordinateurs fait rapporter à la firme californienne la somme de 9,10 milliards de dollars soit une hausse de 70,1 %. La catégorie a été boosté grâce à la disponibilité des Mac M1 qui ont eu une excellente presse depuis leur lancement fin novembre.

! Les ordinateurs fait rapporter à la firme californienne la somme de de dollars soit une de La catégorie a été boosté grâce à la disponibilité des Mac M1 qui ont eu une excellente presse depuis leur lancement fin novembre. Les wearables avec l' Apple Watch et les accessoires comme les AirPods , restent la catégorie fourre-tout, car tout est mélangé. Un manque de transparence qu'assume complètement Apple. Cette tranche de produits a rapporté 7,84 milliards de dollars soit une hausse de 16,67 %.

avec l' , restent la catégorie fourre-tout, car tout est mélangé. Un manque de transparence qu'assume complètement Apple. Cette tranche de produits a rapporté de dollars soit une hausse de Pour finir, les services ! La catégorie en plein essor depuis quelques dernières années et notamment les lancements d'Apple TV+, Apple Arcade et autres Fitness+. Les services rapportent désormais 16,90 milliards de dollars soit une hausse de 30,01%.

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Ce trimestre reflète à la fois la façon dont nos produits ont aidé nos utilisateurs à relever ce moment dans leur propre vie, ainsi que l'optimisme que les consommateurs semblent ressentir à l'égard de jours meilleurs à venir pour nous tous.

Apple traverse une période d'innovation radicale dans l'ensemble de notre gamme de produits, et nous nous concentrons sur la façon dont nous pouvons aider nos équipes et les communautés où nous travaillons à sortir de cette pandémie pour devenir un monde meilleur. Cela commence certainement par des produits comme le tout nouvel iMac et l'iPad Pro, mais cela s'étend à des efforts comme les 8 gigawatts de nouvelle énergie propre que nous aiderons à apporter sur le réseau et notre investissement de 430 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 5 prochaines années.

Luca Maestri le directeur financier d'Apple a déclaré :