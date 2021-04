Telegram : la fonction "appel de groupe vidéo" arrive bientôt

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Telegram propose énormément de fonctionnalités mais il y en a une assez importante qui n'est à l'heure actuelle pas présente à savoir l'appel vidéo de groupe. Une arrivée imminente selon son créateur.

L'appel groupé vidéo débarque en mai chez Telegram

Depuis le début de la crise sanitaire et la mise en place du télétravail d'une manière bien plus importante qu'en temps normal, il faut avouer que l'on arrête plus de parler des applications de communication à distance.



Pour les réunions de télétravail on pense bien évidemment à Zoom qui a cassé la baraque il y a un an de cela mais les messageries instantanées sont elles aussi concernées. Depuis quelques mois, on se rend compte qu'un petit groupe d'applications se livrent une bataille acharnée pour tenter d'attirer un maximum de clients.



Si WhatsApp reste la plus connue et la plus utilisée quotidiennement à travers le monde, ses récents déboires sur plusieurs sujets dont la fameuse confidentialité des utilisateurs lui a fait perdre pas mal de points.

Dans son rétroviseur, on note la présence de l'app Signal à la mode en ce moment mais l'application Telegram est elle-aussi bien présente. Avec ses millions d'utilisateurs chaque mois, ses nombreuses fonctionnalités, la personnalisation du design et une confidentialité au rendez-vous, Telegram se place aisément dans le TOP 3 des messageries les plus utilisées à travers le monde.



Toujours dans le but d'être au top niveau et de ne pas se faire devancer par la concurrence, Telegram annonce que la fonction "appel de groupe vidéo" sera disponible pour tous les utilisateurs dès le mois de mai. De quoi une fois de plus essayer de faire de l'ombre aux autres. Bien évidemment, les appels groupés vidéo seront cryptés de bout en bout.



Déclaration de Pavel Durov, fondateur de Telegram :

Partage d'écran, cryptage, suppression du bruit, prise en charge des ordinateurs de bureau et des tablettes - tout ce que vous pouvez attendre d'un outil de visioconférence moderne, mais avec une interface utilisateur, une vitesse et un cryptage de niveau Telegram.

