Les livraisons de AirTags ont démarré chez les premiers clients

Il y a 5 heures

Alban Martin

Bien que les AirTags ne devraient arriver entre les mains des clients que vendredi, certains chanceux commencent à recevoir leur pack de quatre traqueurs.



Au moins deux clients qui ont acheté le pack d'AirTags auprès de Best Buy ont reçu l'article hier, soit avec deux jours d'avance. Une personne a rapidement déballé l'appareil pour quelques photos obligatoires envoyées à la fois à nos confrères américains de MacRumors.

Les AirTags se montrent en avance

Bien évidemment, toutes les commandes passées via Best Buy ne sont pas livrées aussi tôt, et l'erreur d'expédition est probablement le résultat du non-respect par les transporteurs des restrictions de livraison habituelles d'Apple. Le géant de la technologie exige généralement que les sociétés de transport conservent les produits nouvellement lancés pour la livraison afin de garantir que les commandes en ligne et en magasin arrivent le même jour.

Apple a annoncé son AirTag tant attendu lors de son événement spécial "Spring Loaded" du 20 avril. Le traqueur à 35€ (ou 29$) comprend un haut-parleur, une puce U1 pour la précision de recherche, ainsi que les Bluetooth et NFC. Il s'agit de l'un des rares produits Apple à disposer d'une batterie remplaçable par l'utilisateur (une pile CR2032). L'accessoire est conçu pour se fixer aux sacs, aux porte-clés et à d'autres objets couramment perdus, où il peut servir de balise pendant un an environ.

L’occasion de (re)voir le produit sous toutes ses coutures pour patienter, la date officielle de sortie étant demain, vendredi 30 avril 2021. Enfin si vous aviez commandé suffisamment tôt vos AirTags lors de la phase de précommande ouverte vendredi dernier.

À l’heure actuelle, les délais sont importants : au mieux, vous recevrez un AirTag seul et sans gravure à partir du 10 mai. A moins que vous ne passiez par les revendeurs tiers.

Acheter les AirTags :



Nouvelles précommandes demain

Et demain, place aux iPad Pro 2021 avec puce M1 et écran miniLED, ainsi qu'aux iMac 24 pouces également dotés de la puce M1. Précommande à 14 heures !