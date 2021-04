Star Wars KOTOR II est en promotion pour la première fois sur mobile

Il y a 4 heures

Alban Martin

Les franchises à succès sont de plus en plus nombreuses sur mobile, et des titres comme Final Fantasy ou Star wars en sont un bon exemple, malgré des prix d'appels très hauts placés. Justement, le dernier Star Wars: KOTOR 2 arrivé l'an passé vient de subir une importante baisse de prix. KOTOR II passe de 16,99€ à 7,99€, un beau geste d'Asypr Media qui lance une première promotion quelques jours avant le 4 mai, le jour Star wars pour les fans.



Star Wars KOTOR 2 à prix réduit sur iOS et Android !

Si la promotion n'est pas datée dans le temps, nul doute qu'il faudra être rapide pour en profiter. Elle est valable sur iOS et Android.



Pour ceux qui n'auraient pas eu vent de cette sortie, sachez que KOTOR 2 a été lancé sur PC en 2004, mais qu'il a depuis énormément évolué grâce à une communauté active qui a travaillé avec diligence pour fournir de nombreux mods non officiels. Alors que le mod TSLRCM est compatible, ce RPG basé sur la licence à succès est le meilleur titre de la saga pour de nombreux fans. Malgré son âge et sa plastique dépassée, il offre des heures de jeu de qualité.



Dans Star Wars KOTOR 2, vos choix auront un impact sur votre personnage, sur ceux dans votre groupe et sur ceux qui pourraient vous aider dans votre quête. A vous de choisir entre la Force ou non. Du côté du gameplay, c'est maniable, ergonomique et accessible, même si les différences avec le premier opus sont maigres. Malgré le fait qu'on aurait aimé un coup de jeune sur le moteur graphique, le plaisir est bien là.



Avez-vous déjà joué à Star Wars: KOTOR ou Star Wars: KOTOR 2 sur mobile ou sur d'autres plates-formes ?

Télécharger Star Wars™: KOTOR II à 7,99 €