Uber Pass : un abonnement à 9.99 € qui débarque en France

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Uber continue de progresser et de satisfaire au maximum ses nombreux clients. La dernière idée en date se nomme Uber Pass et devrait voir le jour d'ici quelques semaines en France. Une sorte d'abonnement mensuel (sans engagement) qui offre des avantages lorsque vous utilisez leurs services.

Uber Pass

Ce mercredi 28 avril 2021 avait lieu la conférence annuelle d'Uber. L'occasion pour le groupe de faire plusieurs annonces dont une qui concerne directement la France. À partir de la mi-mai, Uber va lancer un Uber Pass au prix de 9.99 € par mois.



Après son Pass Uber Eats commercialisé au prix de 5.99 € qui permet d'avoir la livraison gratuite sur toutes vos commandes d'un montant de 12 € minimum, Uber souhaite promouvoir une nouvelle formule d'abonnement qui concerne cette fois-ci Uber Eats mais également Uber.



Liste des avantages du Uber Pass :

10% de réduction sur les trajets UberX, Access et UberX VIP

15% de réduction sur les trajets Comfort, Van, Berline et Green

Aucuns frais de livraison sur les commandes Uber Eats de plus de 12 euros

Un service support priorisé

Sans engagement

Ce service existe déjà depuis pas mal de temps aux États-Unis et au vu du succès qu'il rencontre, il semblerait que les dirigeants souhaitent accélérer son déploiement dans d'autres pays dont la France.

Pour le reste, Uber va également ajouter quelques options. En ce qui concerne le transport d'usagers, une nouvelle fonction baptisée Uber Reserve va faire son apparition. Celle-ci va permettre de réserver un Uber jusqu'à 30 jours à l'avance (comme c'était déjà le cas) mais va s'enrichir de petits détails supplémentaires.



On note par exemple le fait que le tarif ne pourra plus changer au dernier moment ou encore la possibilité de choisir un chauffeur favori. La plage horaire d'attente sera également étendue et le chauffeur sera présent 15 minutes avant et vous attendra jusqu'à 15 minutes après l'heure choisie.



À noter tout de même qu'à ses débuts, cette option sera seulement disponible à Paris et à Nice pour les Uber Van & Berline et à Lyon et Marseille pour Uber Berline.



Pour ce qui est de Uber Eats, une option "commande à proximité" devrait voir le jour et permettra de faire une commande pendant que vous êtes en plein trajet Uber et petite subtilité, il sera même possible d'ajouter le lieu du restaurant comme nouvelle étape pour récupérer votre commande.



On note également la possibilité de passer une "précommande" même si le restaurant est encore noté comme fermé, afin qu'à son ouverture, vous soyez parmi les premiers sur la liste d'attente. Une nouvelle catégorie "promotions et réductions" devrait également voir le jour pour rassembler tous les avantages du moment.



