La bêta 2 d'iOS 14.6, de watchOS 7.5 et de tvOS 14.6 est disponible pour les développeurs

Apple a lancé aujourd'hui les sixièmes bêtas des prochaines mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 aux développeurs à des fins de test, une semaine après la publication des bêtas 5 d'iOS 14.5...

Depuis quelques heures, des développeurs Apple signalent sur les réseaux sociaux des difficultés à télécharger la 6e bêta d'iOS et d'iPadOS 14.5 sur le site web developer.apple.com ! Ce...

La disponibilité des nouvelles bêtas s’accélère. Seulement une semaine après le lancement de la bêta 7, Apple propose ce soir la 8ème bêta d'iOS 14.5 et d'iPadOS 14.5. Pour l'instant, la...

Apple nous propose aujourd'hui une soirée de mise à jour réservée aux développeurs. De nouvelles bêtas viennent de débarquer pour iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4, macOS 11.3 et tvOS...

Le géant californien vient de mettre en ligne la bêta 2 de plusieurs de ses futurs OS pour les développeurs enregistrés. Les personnes concernées peuvent installer la nouvelle bêta depuis l'Apple Developer Center ou directement dans les réglages de leur appareil dans Général et Mise à jour logicielle. Si vous ne la voyez pas encore, il faut attendre encore un peu, le déploiement est en cours .

Apple publie ce soir la deuxième bêta d'iOS 14.6, de watchOS 7.5 et de tvOS 14.6 à destination des développeurs exclusivement. Pour l'instant, les testeurs publics ne sont pas concernés, mais cela pourrait l'être dans les prochaines heures ou demain.

