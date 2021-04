Siri essaye de localiser la télécommande Apple TV dans iOS 14.5

Alban Martin

Si vous demandez à Siri sur iOS 14.5 de «Trouver ma télécommande Siri» ou «Trouver ma télécommande Apple TV», il vous répondra qu'il ne trouve aucune télécommande Siri associée au compte iCloud.



Cependant, comme le note 9to5Mac, le fait qu'il tente d'exécuter la requête est intéressant. Demander d'autres appareils non pris en charge, comme un Apple Pencil, entraînera une réponse d'échec différente indiquant que ce type d'accessoire ne peut pas être utilisé avec Localiser.

Une télécommande bientôt localisable depuis l'iPhone ?

Lorsque la nouvelle télécommande Siri a été dévoilée lors de l'événement Apple du 20 avril, Apple n'a pas parlé d'une possible localisation de celle-ci quand vous l'avez égarée.

Pourtant, juste avant le keynote, de nombreuses personnes s'attendaient à ce que la nouvelle télécommande s'intègre à Localiser, intégrant peut-être la puce U1 pour offrir les mêmes fonctionnalités qu'un AirTag. Cependant, Apple n'a rien annoncé de tel et la page des spécifications techniques de la nouvelle télécommande Siri sur l'Apple Store ne fait référence à aucune de ces fonctionnalités.



Pour rappel, un accessoire peut avoir différents niveaux d'intégration "Localiser". Par exemple, les AirPods sont compatibles pour permettre à l'utilisateur de leur faire émettre un son s'ils sont perdus à proximité, mais ils ne communiquent pas avec avec le réseau, comme le ferait un AirTag. De même, les accessoires Localiser ne nécessitent pas de puce U1 - aucun des articles tiers compatibles à venir n'inclut une radio Ultra-Wide Band.



La reconnaissance de la prise en charge de Siri Remote dans "Localiser" semble être un nouvel ajout. Siri ne comprend pas la même demande sur un appareil iOS 14.4.



Il est possible qu'Apple n'avait pas encore terminé le développement pour iOS 14.5, et que la fonctionnalité arrivera avec iOS 14.6 prévu pour la sortie des iPad Pro 2021.



Pour mémoire, la nouvelle Apple TV 4K intègre une télécommande repensée avec une conception en aluminium durable, de nouveaux boutons d'alimentation et de sourdine, et un bouton Siri déplacé sur le côté. Plus particulièrement, le trackpad en verre de la précédente Siri Remote est remplacé par un nouveau clickpad circulaire qui arbore des boutons physiques plus pratiques. Le pavé tactile est sensible au toucher, de sorte que les utilisateurs peuvent profiter des gestes de glissement de tvOS pour une navigation rapide.