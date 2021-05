AirTags : numéro de série, firmware et réinitialisation

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

5



L'AirTag est un traqueur Bluetooth qui vous aide à retrouver les objets perdus. Il exécute un logiciel de base pour communiquer son emplacement aux iPhones à proximité qui peuvent ensuite agir comme des balises sur le réseau Localiser d'Apple.



Si vous avez un ou plusieurs AirTags, il peut être intéressant de connaître certains détails à son propos, comme la version du firmware, le numéro de série ou encore comment le réinitialiser pour l'appairer avec un nouvel iPhone.

Le firmware du AirTag

Actuellement, le logiciel de AirTags en est à la version 1.0.255. Si on ne sait pas comment le firmware est mis à jour, on peut imaginer que ce soit automatique, un peu comme les AirPods. Il suffit que l'appareil soit à proximité d'un iPhone pour transmettre sans fil un nouveau micrologiciel via la connexion Bluetooth.



Pour connaître la version du logiciel de votre AirTag, il suffit d'ouvrir l'application "Localiser". Ensuite, sélectionnez l'AirTag et appuyez sur l'onglet "Objets". Tirez alors le panneau qui peut s'ouvrir à partir du bas et appuyez sur l'indicateur de batterie pour basculer vers une nouvelle vue indiquant le numéro de série et la version du logiciel de l'accessoire.

Le numéro de série du AirTag

Si vous souhaitez connaître le numéro de série d'un AirTag, suivez-donc la procédure du firmware, les informations sont au même endroit. Mais si le AirTag n'est pas le vôtre, il existe deux façons simples de le faire. Si vous possédez un iPhone ou un appareil Android compatible NFC, tenez simplement l'AirTag près du scanner NFC de votre téléphone. Cela lancera un site Web Apple qui comprend le numéro de série de l'AirTag ainsi que des informations de contact si le propriétaire a mis l'AirTag en "mode perdu".



Autre façon de faire, sur l'appareil lui-même. Le numéro de série de l'AirTag est également imprimé physiquement sur l'accessoire, de sorte que vous pouvez toujours trouver les informations sans connexion particulière. Pour ce faire, appuyez sur le dos en acier inoxydable de l'AirTag et faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le capot arrière. Retirez la batterie pour révéler le numéro de série de l'AirTag et d'autres identifiants du modèle.

Comment réinitialiser un AirTag

Enfin, la réinitialisation d'un AirTag. Comme le note Apple dans sa fiche d'assistance, un AirTag peut être associé à un seul identifiant Apple. Si vous souhaitez utiliser un AirTag appartenant à une autre personne, cette dernière doit au préalable mettre fin à l’association du AirTag avec son identifiant Apple en supprimant l'objet dans l'application "Localiser". En revanche, si l'accessoire n'est pas à portée du signal Bluetooth de l'iPhone du précédent propriétaire, procédez comme suit pour réinitialiser un AirTag :

Appuyez sur le couvercle en acier inoxydable poli de la pile de l’AirTag, puis faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer le couvercle. Retirez la pile. Remettez la pile en place. Appuyez sur la pile jusqu’à entendre un son. Répétez la manipulation 4 fois supplémentaires en suivant les étapes 2, 3 et 4. Remettez le couvercle en place en alignant ses trois encoches avec les trois fentes de l’AirTag. Appuyez sur le couvercle jusqu’à entendre un son. Faites pivoter le couvercle dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au blocage.

Et voilà, votre AirTag est comme neuf, il est prêt à être appairé avec un iPhone. Consultez notre test des AirTags pour tout comprendre sur le fonctionnement du traqueur. Si vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.