Amazon serait en train de réaliser une série "Tomb Raider"

Bientôt une série Tomb Raider réaliste ? Après les films qui ont été tirés des jeux vidéo cultes apparus sur PlayStation 1 et l'annonce d'une série animée sur Netflix, Hollywood Reporter rapporte qu'Amazon serait en train de créer une série télévisée Tomb Raider pour Prime Video, avec Phoebe Waller-Bridge en tant que productrice exécutive et scénariste. On ne sait pas encore qui jouera le rôle principal, mais il y a peu de chances de revoir Angelina Jolie ou Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft. La série serait encore en phase de développement.

Une rumeur crédible

Si la rumeur peut surprendre, il convient de rappeler que le géant du e-commerce publiera le prochain jeu Tomb Raider, et Waller-Bridge a déjà conclu un accord de trois ans avec Amazon qui inclut des projets tels que l'adaptation du roman Sign Here. Des sources du Reporter affirment qu'Amazon s'est montré très persuasif dans le cadre du renouvellement de l'accord à la fin de l'année dernière.

Décidément, les adaptations des jeux vidéo sur grand écran ont le vent en poupe. La dernière en date n'est autre que The Last of Us de HBO qui vient de démarrer a tellement séduit le public que la saison 2 a été signée, et Sony prépare des séries God of War, Gran Turismo et Horizon pour Netflix et Prime Video.



Amazon sait se montrer généreuse pour étoffer son catalogue. La société aurait dépensé 1 milliard de dollars pour le Seigneur des Anneaux: The Rings of Power, par exemple. Bien qu'une série Tomb Raider ne devrait pas coûter aussi cher, l'implication de Waller-Bridge devrait rassurer les fans quant à la qualité.



On attend désormais la réponse d'Apple TV+ qui n'a pas encore lorgné du côté des jeux vidéo pour s'offrir quelques exclusivités.