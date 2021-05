Volkswagen souhaite créer ses propres puces pour ses voitures autonomes

Alexandre Godard

Volkswagen, énorme groupe automobile a déclaré dans une interview par l'intermédiaire de son patron qu'il souhaitait à l'avenir posséder sa propre puce pour les véhicules autonomes. Si tel était le cas, les premiers effets serraient visibles dès 2025.

Une future puce Volkswagen ?

Lorsque nous parlons de puce électronique, de nanomètres... bien souvent les premiers objets qui vous viennent à l'esprit sont les smartphones, les ordinateurs, les télévisions... Mais le terme puce électronique est en réalité beaucoup plus globale et concerne d'autres secteurs comme celui de l'automobile par exemple.



Avec la démocratisation des voitures électriques de plus en plus équipées technologiquement, elle semble bien loin l'époque ou prendre sa voiture avait pour seul objectif de se rendre d'un point A à un point B sans penser aux à-côtés comme le design, le confort, les fonctionnalités...



Volkswagen, l'un des plus gros constructeurs automobiles au monde garde toujours en tête son objectif de rester parmi les leaders et pour cela, quoi de mieux que de posséder son propre matériel. Comme rapporté par le patron Herbert Diess auprès du média Handelsblatt, Volkswagen va concevoir ses propres puces "haute performance" plutôt que d'acheter des puces standards.

À l'instar d'Apple avec son projet Apple Car mais surtout de Tesla, cette initiative devrait permettre au groupe de décuplé la puissance de calcul dans ses voitures "autonomes" prévues dans les années à venir. Diess a d'ailleurs précisé que Volkswagen ne voulait pas construire les puces mais plutôt posséder les brevets via sa division logicielle Cariad.



Bien évidemment, il faut que le travail soit fait avec précision mais ce pari peut s'avérer payant par la suite. Posséder sa propre puce permet d'améliorer énormément de domaines dont cette fameuse puissance de calcul qui permet par la suite de faire des merveilles, aller demander à Apple ce qu'ils pensent de leur puce Apple Silicon.



Comme n'importe quel projet de cette ampleur, il va falloir patienter avant de voir le projet prendre forme et se mettre en place sur certains véhicules Volkswagen. Selon lui, les premiers modèles de la marque équipés d'un mode "conduite automatique" ou du moins de certaines fonctionnalités autonomes ne devraient pas voir le jour avant 2025.



Un projet qui pourrait d'ailleurs prendre une ou deux années de retard facilement étant donné la pénurie et les soucis mondiaux présents actuellement dans ce secteur qui devraient durer jusqu'à 2022 minimum.