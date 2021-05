Comment choisir le meilleur modèle d’iPhone X reconditionné ?

Les iPhones X reconditionnés sont des téléphones d’occasion. Il s’agit généralement des smartphones renvoyés par l’acheteur après des dysfonctionnements ou une rétraction. Ce sont également des appareils récupérés et recyclés pour une remise en vente.

Pourquoi acheter un iPhone X reconditionné ?

L’iPhone X est le premier smartphone iPhone à proposer un écran sans bord OLED. Cette caractéristique permet d’économiser la batterie et de renforcer les contrastes.

L’iPhone X reconditionné est équipé d’un appareil photo TrueDepth avec réalité augmentée. Grâce à ses caméras avant et arrière, capturer des vidéos 4K et prendre des photos de qualité devient un simple exercice. Doté d’un processeur bionique A11 très intéressant, l’iPhone X est bien compatible avec la recharge sans fil.

Tenir compte du pays d’origine

Techniquement, les iPhones asiatiques et occidentaux ne présentent aucune différence. Cependant, certaines dissemblances peuvent être relevées.

En effet, les bandes fréquences utilisées par les opérateurs asiatiques pour l’instauration de la 4G ou de la 5G ne sont toujours pas identiques à celle des Européens.

De plus, les iPhones X reconditionnés asiatiques ne proposent pas une option de désactivation du son de déclenchement de l’appareil photo. Si vous préférez le mode silencieux lors de vos prises de photo, il faudra privilégier les modèles européens.

L’origine des accessoires qui accompagnent l’iPhone X reconditionné

Dans la majorité des cas, les iPhones X reconditionnés sont livrés avec des câbles charmeurs ainsi que des écouteurs génétiques. Si les reconditionneurs fournissent parfois des accessoires de mauvaise qualité, cela est dû aux difficultés liées à l’obtention des matériels d’origine en bon état pour être revendus. Vous devez donc faire preuve de vigilance et vous renseigner auprès des marchands. N’hésitez pas à demander les références des accessoires fournis.

Un engouement planétaire

Apple, la marque à la pomme croquée, a su se tailler une place de choix il y a quelques décennies grâce à un marketing et une communication particulièrement adaptés aux modes du troisième millénaire. L'iPod a commencé par détrôner, grâce à ses performances et plus encore en raison de son design, les baladeurs CD et MP3 de jadis. L'iPad a, pour ce qui est de la France, popularisé le concept de tablette qui n'y était qu'à ses balbutiements. Enfin, depuis plus de 10 ans, l'iPhone est apparu comme étant le « téléphone portable intelligent » (smartphone) phare du marché, malgré des prix parfois peu accessibles.

Cet état de fait, cet engouement planétaire appuyé sur les qualités de l'appareil associées à un véritable effet de mode, rendent notamment l'iPhone X et quelques autres modèles d'iPhone encore récents quoique non nouveaux, très appréciés et recherchés. Adossé au marché du neuf géré par Apple, tout un marché de l'occasion fleurit avec le reconditionnement des appareils revendus par les usagers qui s'orientent vers le modèle le plus récent à chaque nouvelle sortie d'iPhone. Ainsi, tout le monde en profite, selon son budget.

Où acheter son iPhone X reconditionné ?

Pour acheter un modèle d’iPhone X reconditionné utilisable sur le long terme, privilégiez les sites et entreprises sérieux comme SMAART. Il s’agit en effet d’une marque spécialisée dans le réemploi et la réparation de matériel électronique. Elle met un point d’honneur à proposer uniquement des modèles de téléphones iPhone X de qualité. Pour une meilleure satisfaction de la clientèle, les smartphones chez SMAART sont soumis à des tests et diagnostics stricts sur 40 points de contrôle par des experts. Chaque batterie est certifiée en fonction de l’exigence des constructeurs. Dans le souci de vous garantir une bonne hygiène, tous les iPhone X reconditionnés sont parfaitement nettoyés. L’ensemble des données antérieures subissent un processus de formatage pour une mise en marche presque neuve de votre smartphone.



