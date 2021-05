Reverse Collapse Code Name Bakery : une nouvelle bande-annonce pour le futur RPG

En septembre 2019, les studios XD Network et Sunborn Network ont annonce la suite de leur excellent RPG tactique du nom de Girls 'Frontline. Ainsi, nous allons bientôt avoir le droit de faire connaissance avec Reverse Collapse: Code Name Bakery qui sortira prochainement sur iOS, Android, Switch et PC.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent de publier une nouvelle bande-annonce de gameplay montrant un combat de boss. La voici :

Reverse Collapse: Code Name Bakery se montre en vidéo

Reverse Collapse: Code Name Bakery est un remake de Code Name Bakery Girl lancé en 2013 et se situant dans le même univers que Girls’s Frontline. Ce futur titre propose de nouveaux visuels, doublages, niveaux et contenus de l'histoire.



Reverse Collapse Code Name Bakery prend la forme d'un RPG tactique au tour par tour qui se déroule dans un avenir proche, pendant la deuxième guerre froide. Deux factions qui restent sont en guerre pour la technologie. Vous jouez le rôle de Jefuty qui lutte pour sa survie. Une chose à noter est qu’il s’agit d’un jeu premium en mode solo et non un titre gratuit pour jouer comme Girls Frontline.



La date de sortie sur Steam indique le 2 octobre 2021.

