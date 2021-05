Crash Bandicoot: On the Run : place à la saison 2 sur mobile !

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Crash Bandicoot: On the Run d'Activision et King est enfin arrivé sur iOS et Android récemment sur nos iPhone et Android. Après un lancement progressif dans certaines régions fin 2020 et une sortie publique dans le monde entier en mars dernier, le premier vrai jeu mobile de la licence à succès s'est offert quelques mises à jour corrective. Mais cette fois, il s'agit du lancement de la saison 2 qui apporte de nouvelles récompenses, des boss, des skins sur le thème du temps, la course de survie Dino Might, et plus encore.

Si vous n'avez pas encore joué à Crash Bandicoot: On the Run, regardez la bande-annonce ci-dessous :

Crash Bandicoot: On the Run Saison 2

Appelée "Le temps presse", la saison 2 nous offre donc de nouvelles récompenses, de nouveaux boss, 19 nouveaux skins sur le thème du temps à récupérer mais aussi de nouveaux personnages comme N. Tropy, Fausse Coco, Tiny Tiger et Noid. Mais le plus intéressant concerne les nouveaux niveaux avec la course de survie "Dino-mythe" et la possibilité de débloquer la "Jungle et plage".



Au rayon des optimisations, Crash ne sera plus sonné qu'en cas de collisions latérales ou avec des caisses.



Pour mémoire, bien que très freemium et avec un gameplay simplifié par rapport aux opus sur PlayStation, Crash Bandicoot: On the Run a su séduire des millions de joueurs grâce à son ambiance unique et sa réalisation de qualité. Par contre, le jeu nécessite une connexion Internet pour jouer. A vous de jouer sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Crash Bandicoot: On the Run!