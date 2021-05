Epic Games : en 2015, Tim Sweeney demandait déjà à Tim Cook un "iOS ouvert"

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Epic Games rêve que l'App Store change ses règles et baisse sa commission de 30%. Ce souhait ne date pas d'hier selon une récente déclaration dans le cadre du procès Apple VS Epic Games qui a actuellement lieu aux États-Unis. En réalité, Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, en a parlé pour la première fois à Tim Cook il y a 6 ans !

Epic Games et Apple, une affaire dure depuis très longtemps

On apprend beaucoup de choses dans ce procès qui oppose Apple et le créateur de Fortnite. Selon un rapport de The Verge, Tim Sweeney aurait envoyé un mail à Tim Cook en 2015 pour lui demander de changer sa politique envers iOS et le téléchargement des applications.

Le PDG d'Epic Games n'était déjà pas satisfait à l'époque de la boutique d'applications d'Apple, avec plusieurs arguments, Sweeney a essayé de faire changer d'avis le CEO d'Apple, mais sans succès.

Le mail qui a été envoyé avait pour objet "iOS comme plateforme ouverte". En 2015, Tim Sweeney demandait à Apple d'ouvrir iOS à d'autres stores. Le mail rendu public dans le cadre de l'audience du 4 mai a dévoilé cet extrait inédit du mail :

L'App Store a fait beaucoup de bien à l'industrie, mais il ne semble pas tenable pour Apple d'être le seul arbitre de l'expression et du commerce sur une plate-forme d'applications approchant un milliard d'utilisateurs.

Il y a 6 ans en avant, les règles de l'App Store ne convenaient pas à Sweeney, le PDG sous-entendait déjà vouloir contourner l'App Store en passant par un autre store qui pourrait avoir une commission plus basse et des règles moins strictes.

Sans surprise, Apple n'a pas tenu compte de cette demande et a préféré continuer avec son App Store comme unique store sur iOS et iPadOS. Une décision que ne doit pas regretter le géant californien, surtout quand on voit les revenus impressionnants qu'a générés l'App Store depuis 2015.

Dans ce fameux mail dévoilé au grand jour, le PDG d'Epic Games avait même expliqué ce qu'il aimerait voir si un jour Apple venait à prendre un nouveau cap concernant la distribution des applications sur ses iPhone.

Sweeney a dit qu'il espérait que Tim Cook propose un jour un moyen de certifier la sécurité et la conformité d'une application qui pourrait être distribué sur un autre store que celui d'Apple. Autrement dit, un processus de vérification "made in Apple" sur un autre store disponible sur iPhone. Avec ce système, le géant californien pourrait permettre la distribution des applications en dehors de l'App Store avec un maintien de la sécurité pour les utilisateurs.



Ce système existe aujourd'hui sur Android, il s'appelle le Google Play Protection, il permet d'effectuer un contrôle de sécurité sur les apps du Google Play Store avant leur téléchargement, il détecte les applications potentiellement dangereuses issues d'autres stores...

Google a directement intégré cette fonctionnalité dans son Play Store pour que celle-ci soit accessible à tous.

Finalement, la firme de Moutain View a réalisé le rêve de Tim Sweeney sans en avoir conscience !



Dernière révélation, le PDG d'Epic Games avait profité de son invitation à une WWDC (quelques semaines avant l'envoi de son mail) pour partager sa vision d'un iOS ouvert pour l'accès aux applications.

L'audience a révélé que Cook avait transféré le mail à Phil Schiller qui avait reconnu le PDG d'Epic Games qui s'était fait remarquer lors des répétitions de l'événement.