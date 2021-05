Une étude déclare que la fonction Night Shift sur iPhone n'est pas efficace

Il y a 53 min (Màj il y a 51 min)

Alexandre Godard

Un débat qui existe depuis plusieurs années, la fonction Night Shift de l'iPhone est-elle vraiment indispensable ? Selon une nouvelle étude, la réponse est non. Une réponse qui va dans le sens d'une précédente étude datant de deux ans.

Night Shift n'aide pas à s'endormir

Malgré le fait que notre smartphone soit pour la plupart d'entre nous l'objet le plus indispensable de notre quotidien, nous savons tous les effets néfastes qu'il peut apporter pour la santé à court ou long terme. C'est notamment le cas de la vue qui se dégrade forcément d'années en années après des centaines et même des milliers d'heures passées à regarder l'écran de notre smartphone.



Pour ce faire, les fabricants ont mis au point plusieurs réglages censés réduire ces effets négatifs sur le long terme. Du côté d'Apple et de l'iPhone, cela fait plusieurs années que la fonctionnalité Night Shift est présente. Pour rappel, cette fonction a pour but de réduire la lumière bleue et augmenter la lumière jaune afin de proposer une sorte de luminosité d'écran "tamisée". Une fonction qui est d'ailleurs souvent jugée comme nécessaire lorsque l'on se sert de notre iPhone le soir dans le noir avant de nous coucher.



Bien évidemment, la question la plus répandue sur ce sujet qui existe depuis pas mal de temps est "est-ce réellement bénéfique ou un simple gadget ?". Durant ces dernières années, des doutes ont été émis à ce sujet et visiblement, une nouvelle étude vient une nouvelle fois confirmer l'interrogation générale.



Réalisée en 2019, une étude universitaire britannique indiquait que la fonction Night Shift ne fonctionne pas, ce qui vient à nouveau d'être confirmé par une étude effectuée cette fois-ci aux États-Unis.

Déclaration après l'étude de 2019 effectuée sur des souris :

L'étude indique que les niveaux de luminosité sont plus importants que les couleurs lorsqu'il s'agit de votre horloge biologique. Mais, lorsque la lumière est également faible, le bleu est plus relaxant que le jaune. L'étude a été menée sur des souris par le Dr Tim Brown, qui dit qu'il y a de bonnes raisons de croire qu'elle s'applique également aux humains. L'étude a utilisé un éclairage spécialement conçu qui a permis aux chercheurs d'ajuster la couleur sans changer la luminosité. La recherche a montré que les couleurs bleues produisaient des effets plus faibles sur l'horloge corporelle de la souris que les couleurs jaunes tout aussi vives.

Déclaration après l'étude de 2020/2021 effectué sur des humains :

Pour tester la théorie, le professeur de psychologie de BYU Chad Jensen et des chercheurs du centre médical de l'hôpital pour enfants de Cincinnati ont comparé les résultats du sommeil d'individus dans trois catégories : ceux qui utilisaient leur téléphone la nuit avec la fonction Night Shift activée, ceux qui utilisaient leur téléphone à nuit sans Night Shift, et ceux qui n'utilisaient pas du tout de smartphone avant de se coucher. Dans l'ensemble de l'échantillon, il n'y avait aucune différence entre les trois groupes. Night Shift n'est pas supérieur à l'utilisation de votre téléphone sans Night Shift ou même à ne pas utiliser de téléphone du tout. L'étude a inclus 167 adultes émergents âgés de 18 à 24 ans qui utilisent quotidiennement des téléphones portables. On leur a demandé de passer au moins huit heures au lit et de porter un accéléromètre au poignet pour enregistrer leur activité de sommeil. Les personnes chargées d'utiliser leur smartphone ont également installé une application pour surveiller leur utilisation du téléphone. Les résultats mesurés du sommeil comprenaient la durée totale du sommeil, la qualité du sommeil, le réveil après le début du sommeil et le temps qu'il a fallu pour s'endormir.

Vous l'aurez compris, les études menées sur ce sujet sont toutes unanimes, la fonction Night Shift n'apporte aucuns effets bénéfiques par rapport à sa non-utilisation. N'hésitez pas à nous dire de votre côté si vous vous servez de cette fonction ou pas.



